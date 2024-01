4. Januar 2024

Stick-Workshop im Siebenbürgischen Museum

Sticken ist eine Handarbeitstechnik mit langer Tradition und Geschichte in Siebenbürgen und gehörte in früherer Zeit zu den grundlegenden Fähigkeiten einer Frau. 1907 wurde die erste Stickmustermappe „Siebenbürgisch-Sächsische Leinenstickereien“ von Emil Sigerus veröffentlicht, was dem Ganzen noch einmal zu mehr Beachtung verhalf. Alle wollten und konnten sticken, was mehrere Tausend Haustextilien in der Sammlung des Siebenbürgischen Museums bezeugen.

Detail einer Stickerei auf einem Wandbehang, Südsiebenbürgen, 1892, Siebenbürgisches Museum Gundelsheim. Abbildungsnachweis: © Siebenbürgisches Museum, Julia Koch Heute hat die schöne Kulturtechnik lange nicht mehr den Stellenwert wie früher, weshalb das Siebenbürgische Museum dieses immaterielle Kulturgut wieder bekannter machen möchte. Daher bieten Christa Andree und Julia Koch einen Workshop hierzu an. Der Workshop findet am Samstag, 17. Februar 2024, von 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr im Siebenbürgischen Museum auf Schloss Horneck in Gundelsheim statt. Interessierte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren melden sich bitte verbindlich bis zum 31. Januar 2024 unter Angabe ihrer Kontaktdaten und einem Hinweis zu Ihrer Ernährungsweise (z.B. vegetarisch, vegan, laktosefrei o.ä.) per E-Mail an: museologie[ät]siebenbuergisches-museum.de) an. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf zehn Personen begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Notwendige Materialien werden gestellt. Ebenso ist für das leibliche Wohl gesorgt und der Besuch der aktuellen Sonderausstellung „Eine Tracht Heimat" in der Teilnahmegebühr enthalten. Der Workshop wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Schlagwörter: Sticken, Handarbeit, Tradition, Workshop, Siebenbürgisches Museum

