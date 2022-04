Man könnte heulen vor ohnmächtiger Verzweiflung! Allein, rational, kann man niemandem zumuten, für eine sterbende Kultur sinnlos auf ewig den Schein zu waren. Wem nutzt eine reparierte oder neue Glocke, wenn die Hörenden längst weg sind, taub sind, oder verstorben? Soll das arme Rumänien einspringen? Wohl kaum. Etwa die öffentlichen Kassen Deutschlands oder Europas? Die haben laufend ganz eigene Sorgen, z.B. Immigration Hunderttausender, Corona-Kosten, Ukraine-Krise. Bleibt nur die kurze und knappe Sentenz: che sara, sara! Was geschehen muss, geschieht, so schmerzhaft es ist für Nostalgiker, angekommen in der globalen Realität!