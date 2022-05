1 • Äschilos schrieb am 28.05.2022, 20:03 Uhr:

Nachhaltig können die Kirchenburgen in Siebenbürgen nur gerettet werden, wenn Evangelische wieder da ansässig werden.

In diesem Sinne sollten Aktionen sowohl in Deutschland als auch in Rumänien gestartet werden !

Noch so gut gemeinte Konferenzen bringen gar nichts.