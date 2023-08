Am 10. August um 20.00 Uhr feiert das Stück „Protestanten. Vertreibung aus der Heimath“ von Thomas Perle die Uraufführung im Griessner Stadl, dem Kulturzentrum in Stadl an der Mur, Österreich. Mit diesem Auftragsstück geht der in Rumänien geborene Autor in Resonanz mit einem dunklen Kapitel aus der Geschichte. mehr...