Wien: Richttag der Nachbarschaft Penzing

Am 10. März hielten die Penzinger ihren alljährlichen Richttag im Festsaal des Hauses der Heimat, in der Steingasse 25 im 3. Bezirk ab. Die Mitglieder und Gäste wurden zu Beginn mit dem Spruch des Tages, gelesen von Frau Grete Gärtner, eingestimmt.

Die neue Altschaft, von links: Grete Gärtner, Gida Petrovitsch, Hans Schmidt jun., Uschi Schmidt und Christl Brandt. Foto: Margareta Teufl

Die Begrüßung aller und besonders der Ehrengäste, wie Pfarrer i.R. Sepp Lagger, Mag. Susanne Salmen, Stellvertreterin des Vereinsobmanns, Mag. Ludwig Niestelberger, Obmannstellvertreter vom VLÖ, Gerda Binder, Kassiererin der Nachbarschaft Augarten, und Ehrennachbarvater Hans Schmidt sprach die Nachbarmutter Gida Petrovitsch aus. Anschließend gedachte sie in bewegten Worten des im Vorjahr verstorbenen Nachbarvaters Ing. Ludwig Brandt und bat um eine Minute stillen Gedenkens. Sie stellte dann fest, dass eine Lücke in der Altschaft entstanden sei und dass man gemeinsam bemüht war, diese zu schließen. Hans Schmidt jun. Bekräftigte auf die Frage, ob er bereit wäre, diese Funktion vorerst für zwei Jahre bis zu nächsten Wahl zu übernehmen, seine Zustimmung mit einer beeindruckenden Rede über seine Person und seine positive Meinung über die Nachbarschaften allgemein. Nach dem anerkennenden Beifall der Anwesenden wurde auch Christl Brandt als neue Stellvertreterin der Nachbarmutter vorgestellt. Sie hat schon bisher immer mitgearbeitet und ist nun verbindlich bei der Altschaft dabei.Es folgten der Tätigkeitsbericht 2017 der Altschaft, vorgelesen von der Nachbarmutter, der Bericht der Kassiererin Grete Gärtner, der das erfolgreiche, finanzielle Gebaren aufzeigte und die Bestätigung von Uschi Schmidt verdiente. Statt der Ansprache des Vereinsobmannes, der aus terminlichen Gründen nicht anwesend war, las Uschi Schmidt ein schriftliches Statement von ihm vor. Wir gratulierten dann Ludwig Niestelberger, geb. in Wien, mit einer Aufmerksamkeit zum 70. Geburtstag und wünschten ihm alles Gute, Gesundheit und weiterhin Spaß, um sein Hobby, das „Schnellgehen“, erfolgreich pflegen zu können. Das Siebenbürgenlied beendete den offiziellen Teil des Nachmittags.Nach der Pause wurden die Lose für unsere Tombola verkauft. Die Gewinner freuten sich über die Kleinigkeiten. Dann zeigten wir eine Bilderfolge, von Erich und Harald Petrovitsch zusammengestellt. Die Fotos von Christl Brandt und aus dem eigenen Bestand erinnerten an Ing. Ludwig Brandt als Nachbarvater und Familienmensch. Man sah, wie gerne er bei den Penzingern mitgearbeitet und mitgestaltet hatte und dass die Familie trotzdem nicht zu kurz gekommen ist. Nach dieser besinnlichen Viertelstunde kamen endlich die lang erwarteten Baumstriezel zum Verkauf. Wie jedes Jahr der Renner, der den Bäckerinnen viel Lob einbrachte. An dieser Stelle wollen wir allen Helfern und Helferinnen danken, die uns bei allen Aktivitäten in der Nachbarschaft und im Verein unterstützten. Für die Altschaft,

GP