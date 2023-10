15. Oktober 2023

Volkstanzgruppe Wels: Táborer Begegnungen

Die Stadt Tábor in Südböhmen wurde als eine Hochburg der nach dem tschechischen Reformator Jan Hus benannten hussitischen Reformationsbewegung im Jahr 1420 gegründet und von ihren Gründern nach dem biblischen Berg Tabor in Galiläa benannt. Sie war zur Zeit der Hussitenkriege unter Jan ika von Trocnov Zentrum des hussitischen Städtebundes. Das historische Zentrum von Tábor mit seinen verwinkelten Gassen und dem üppigen Grün hinter den Stadtmauern lässt alljährlich im September mit dem Festival Táborská Setkání – Táborer Begegnungen drei Tage lang die alte Geschichte aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wieder aufleben. Mittelalterliche Marktleute, Handwerker, Rittergefechte, Gaukler, Tänzerinnen und Musikanten bevölkern die pittoreske Altstadt, den zahlreichen Gästen bieten sich Konzerte, Tanzvorführungen, Handwerksmärkte und ein reichhaltiges kulinarisches Angebot, was in einem Umzug historischer Formationen durch die Stadt mit der Ankunft von Jan ika am Stadtplatz und einem großen Feuerwerk gipfelt.

Tanzgruppe Wels zusammen mit den Vertreterinnen der offiziellen Delegation der Stadt Wels bei der Aufstellung zum historischen Festumzug in Tábor. Foto: privat Die Stadt Wels unterhält seit 2005 eine Städtepartnerschaft mit Tábor und entsendet – wie eine Reihe anderer Partnerstädte – alljährlich Delegationen und Kulturgruppen zur Teilnahme am Táborerer Festival. In diesem Jahr fiel die Wahl auf die Siebenbürger Volkstanzgruppe, die vom Welser Kulturamt eingeladen wurde, ihre Heimatstadt beim Festival Táborer Begegnungen am 15.-17. September mit Tanzauftritten und der Teilnahme am Festumzug zu vertreten. Die Mitglieder der Gruppe fühlten sich von dieser Einladung geehrt und machten sich voll Freude auf den Weg in die rund drei Fahrstunden entfernte Partnerstadt nördlich von Budweis. Den Teilnehmern aus Wels bot sich an diesem Wochenende bei schönstem Spätsommerwetter ein mehr als eindrucksvolles Programm mit einem halbstündigen Tanzauftritt am Táborerer Hauptplatz und der Teilnahme am historischen Festzug als Höhepunkten. Der Ausflug war mehr als nur ein bloßes Über-den-Tellerrand-schauen! Wie bei Partnertreffen üblich wurden neue Bekanntschaften geschlossen und der Horizont der Gruppe um eine sehenswerte und sehr gastfreundliche Partnerstadt in Tschechien erweitert. Die Mitglieder der Welser Volkstanzgruppe fuhren begeistert und mit vielen schönen Erinnerungen nach drei Tagen wieder zurück nach Oberösterreich, mit dem dankbaren Resümee, dass eine künftige Wiederkehr keinesfalls ausgeschlossen ist. Christian Schuster

Schlagwörter: Volkstanzgruppe, Wels, Tábor, Begegnungsfest, Festumzug

