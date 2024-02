Tanzgruppe Wels beim ersten Oberösterreichischer Musikantenball

Mit einem fulminanten Ballabend startete das Oberösterreichische Volksliedwerk in sein 50. Bestandsjahr. Beim „1. Oberösterreichischen Musikantenball“ am 20. Januar im Linzer Brucknerhaus kamen Tänzerinnen und Tänzer, Sängerinnen und Sänger, Musikantinnen und Musikanten aus dem ganzen Land zum großen Jubiläumsfest zusammen.

Stimmungsvoller Musikantenball auch dank des Auftritts der Volkstanzgruppe der Siebenbürger Sachsen in Wels. Foto: Oö. Volksliedwerk

Die „Alpenlandler Musikanten“ und die „Goiserer Klarinettenmusi“, zwei der namhaftesten Volksmusikformationen des Landes, begleiteten musikalisch durch die Ballnacht. Ein pracht- und eindrucksvoller Auftanz der Festgäste, eine Trachtenmodenschau des Oö. Heimatwerks, unzählige Lebkuchenherzen als Damenspenden, angefertigt von den Oö. Goldhaubenfrauen, ein musikalischer Empfang durch die Oö. Jagdhornbläsergruppe Bad Wimsbach-Neydharting sowie Notenausstellungen des Oö. Volksliedwerks, Infostände und Präsentationen verschiedener der 25 Verbände im Oö. Forum Volkskultur, vom Blasmusikverband bis zum Landesmusikschulwerk, darunter auch der Landesverband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich, prominent angeführt von Landesobmann Kons. Manfred Schuller und Kulturreferentin Ingrid Schuller, verschiedene Volksmusikeinlagen und ein Gewinnspiel bildeten Teile des vielfältigen Unterhaltungsprogramms an diesem Abend.Die Mitternachtseinlage wurde von der „Volkstanzgruppe der Landjugend Ternberg“, der „Verbandstanzgruppe der Heimat- und Trachtenvereine Innviertel“ und der „Volkstanzgruppe der Siebenbürger Sachsen in Wels“ gestaltet. Letztere fühlte sich geehrt von der Einladung zur Mitwirkung und steuerte mit dem „Neppendorfer Landler“ und dem „Sprötzer Achterrüm“ zwei besonders charakteristische und sehenswerte Tänze aus ihrem Repertoire zu diesem Programmpunkt bei.Die jüngste Tänzerin des Abends war elf Jahre alt, der älteste Ballgast im 99. Lebensjahr. „Unglaublich schön, wie Volksmusik Generationen so harmonisch verbindet“, freute sich Ballorganisatorin Dr. Sandra Ohms, Obfrau des Oö. Volksliedwerkes, auch im TV-Beitrag des Oö. Rundfunks am folgenden Abend. Die Festansprachen steuerten Landeshauptmann a.D. Dr. Josef Pühringer, bis vor kurzem Präsident des Österreichischen Volksliedwerkes, und Mag. Othmar Nagl, Generaldirektor der Oö. Versicherung und Hauptsponsor des Abends, bei.Das Volksliedwerk geht auf das 1904 in Wien gegründete „Österreichische Volksliedunternehmen“ zurück. Bald übernahmen zwei Oberösterreicher wesentliche Aufgaben: Die Wissenschaftler Anton Matosch und Hans Commenda, zusammen mit Hans Zötl Gründer des Oö. Stelzhamerbundes, wirkten jahrzehntelang als Sammler und Forscher. 1974 wurde der Verein Oö. Volksliedwerk gegründet, der auch das Oö. Volksliedarchiv betreibt. Für heuer plant der Verein, seit 2022 von Mag. Dr. Sandra Ohms geführt, mindestens 50 Programmpunkte zum Feiern des 50-Jahr-Jubiläums. Der 1. Oö. Musikantenball war ein würdiger Auftakt und erster Höhepunkt zu diesem Jubiläumsreigen.

C. Schuster