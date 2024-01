Adventfeier der Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels

Am dritten Adventsonntag, dem 17. Dezember 2023, veranstalteten die Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels ihre traditionelle Adventfeier im Brauchtumszentrum Herminenhof. Eingeladen waren dazu alle Mitglieder der beiden Vereine sowie eine handverlesene Zahl an Freunden und Ehrengästen.

Adventfeier mit Ehrengästen, von links: Nachbarvater Dr. Christian Schuster, Stadtrat Stefan Ganzert, Gemeinderat Ludwig Vogl, Tanzgruppenobmann Gerhard Winkler. Foto: Nachbarschaft Wels

Nachbarvater Dr. Christian Schuster erinnerte in seiner Begrüßungsansprache an die Anfänge der Welser Nachbarschaft, die 1949 gegründet heuer ihr 75-jähriges Gründungsjubiläum feiern wird. Er zitierte dazu aus der 1984 anlässlich des 35-jährigen Gründungsfestes mit Fahnenweihe vom damaligen Nachbarvater Georg Grau verfassten Vereinschronik: „Am 16. Dezember 1951 fand im Hotel Lechfellner die erste größere Weihnachtsfeier statt, an der über 150 Personen teilnahmen. Alle betagten Landsleute und Kinder wurden mit Gabenpäckchen beschenkt. Die Weihnachtsansprache hielt Pfarrer Sepp Scheerer, der Leiter der evangelischen Flüchtlingsseelsorge in Linz und späterer Bundesobmann der Siebenbürger Sachsen in Österreich.Auch in den vorangegangenen Jahren 1949 und 1950 hatten in kleinerem Rahmen bescheidene Weihnachtsfeiern stattgefunden. Seither wurden diese Feiern alljährlich in größerem Rahmen abwechselnd im Hotel Lechfellner, Bahnhofssaal, Cordatus-Saal, Gasthof Ploberger, Gasthof Bayrischer Hof und in letzter Zeit im Hotel Greif abgehalten.Auch in der Wohnsiedlung Stadl-Paura und im Altersheim Neukirchen bei Lambach fanden seit 1951 bis zu deren Auflösung alljährlich Weihnachtsfeiern mit Bescherung für Kinder und betagte Landsleute statt. Später wurden auch das Oskar-Helmer-Heim in Bad Kreuzen und die Flüchtlingssiedlung Freindorf-Ansfelden (Schwedenheime) in unsere Betreuungstätigkeit miteinbezogen. Die betagten Landsleute wurden auch hier entweder mit Geldspenden oder Gabenpäckchen betreut. (…) Die letzte Weihnachtsbescherung fand hier 1958 statt.“Nach 1984 fanden die Adventfeiern der Siebenbürger Sachsen in Wels im Hotel Rosenberger, später im Cordatushaus der Evangelischen Pfarrgemeinde und seit einigen Jahren im Brauchtumszentrum Herminenhof statt, wobei in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt keine Adventfeiern möglich waren. Für die musikalische Umrahmung hatte bei der ersten Feier nach der Pandemie im Vorjahr erstmals das Welser Ensemble „Quartetto Diletto“ gesorgt, bei dem unsere Kulturreferentin Sabine Mes als Violonistin mitmusiziert. Auch diesmal sorgten die vier Musiker Sabine Mes, Marianne Kronsteiner, Gudrun Schiffermüller und Walther Derschmidt für ein stimmungsvolles vorweihnachtliches Musikprogramm. Unterstützt wurden sie dabei von zwei jungen Tänzerinnen der Tanzgruppe, Celina Hinterberger an der Zither und Ida Schuster auf der Geige.Passende Adventsgedanken steuerte ein weiteres Mal Ehrenbundesobmann HR Pfr. Mag. Volker Petri bei, seit 2022 Ehrenmitglied der Welser Nachbarschaft. Er verstand es wie gewohnt, mit seinen Worten alle Anwesenden zum Nachdenken und besinnlichen Einstimmen auf Weihnachten anzuregen. Ein Jahresrückblick mit Lichtbildern rundete das Programm der Adventfeier ab und gab dabei auch die Gelegenheit, das abwechslungsreiche Jahresprogramm der Siebenbürger Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels noch einmal mitzuerleben und Revue passieren zu lassen. Dabei wurden die verschiedenen Auftritte der Tanzgruppe beim Welser Maibaumfest, bei der Langen Nacht der Kirchen, bei den Welser Burggartenkonzerten und bei einem Landlervortrag im Siebenbürgischen Kulturherbst ebenso besprochen wie die Aktivitäten des Freundeskreises Wels-Bistritz der Nachbarschaft mit zwei Schüleraustauschprojekten und der Teilnahme beim Kirchweihfest in Bistritz oder das 34. Welser Kronenfest, das Krautwickleressen der Tanzgruppe, die Totengedenkfeier des Kulturvereins der Heimatvertriebenen, die Auslandsfahrt der Tanzgruppe zum Festival „Táborer Begegnungen“ in Südböhmen und nicht zuletzt die Feier der Tanzgruppe zu ihrem 40-jährigen Gründungsjubiläum in der Welser Stadthalle, bei der auch der 60-jährigen Patenschaft der Stadt Wels für die Heimatvertriebenen in Österreich gedacht wurde. Die Adventfeier wurde von einem Grußwort der offiziellen Vertreter der Welser Stadtregierung, Stadtrat Stefan Ganzert (SP) und Gemeinderat Ludwig Vogl (VP), der schon traditionellen Verteilung von Gabenpäckchen an alle Anwesenden und dem gemeinsam gesungenen „O du fröhliche!“ abgeschlossen.Die Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels wünschen auch auf diesem Weg allen ihren Mitgliedern, Freunden und Gästen einen guten Start ins neue Jahr – Glück, Gesundheit und Gottes Segen für 2024!

Christian Schuster