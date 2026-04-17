



17. April 2026

Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau: Ostereierfärben

Ostereier: Symbol für neues Leben: Seit jeher sind Eier Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben. Im Christentum steht die harte Schale auch für das verschlossene Grab – wenn die Schale bricht, wenn das Grab sich öffnet, ist neues Leben möglich. Und genau das feiern wir ja zu Ostern: neues Leben, Auferstehung Jesu!

Unter der Anleitung von Lieselotte Pitter (links hinten) hatten die Kinder viel Spaß und Freude. Foto: privat Am 27. März sind 13 Kinder der Einladung der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau gefolgt. Sie lernen, wie man Eier auf traditionelle Art, ohne chemische Zusatzstoffe, einfach und kostengünstig mit Naturmaterial färben kann. Mit den ersten Frühlingsblumen und Gräsern verziert, sind sie in doppelter Hinsicht Symbole für den Frühling und das erwachende Leben. Für mich entstehen die schönsten Farben mit Zwiebelschalen; dabei ist es nicht so wichtig, ob von roten oder hellen Zwiebeln, es kommt eher auf die Menge und die Dauer des Kochens an. Wir haben auch mit Brennnesseln experimentiert (blassgrün) und heuer erstmals mit Rotwein (nicht getrunken, wohlgemerkt, sondern Eier darin gekocht und dunkel lila gefärbt).



Nachdem es den Kindern immer viel Spaß und Freude bereitet, gestalten wir auch die Eier für das Frühstück nach dem Osterfrühgottesdienst in der Friedhofskapelle. So gibt es eine gelungene Kooperation zwischen Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau und Evangelischer Pfarrgemeinde, die wir gerne fortführen wollen. Am 27. März sind 13 Kinder der Einladung der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau gefolgt. Sie lernen, wie man Eier auf traditionelle Art, ohne chemische Zusatzstoffe, einfach und kostengünstig mit Naturmaterial färben kann. Mit den ersten Frühlingsblumen und Gräsern verziert, sind sie in doppelter Hinsicht Symbole für den Frühling und das erwachende Leben. Für mich entstehen die schönsten Farben mit Zwiebelschalen; dabei ist es nicht so wichtig, ob von roten oder hellen Zwiebeln, es kommt eher auf die Menge und die Dauer des Kochens an. Wir haben auch mit Brennnesseln experimentiert (blassgrün) und heuer erstmals mit Rotwein (nicht getrunken, wohlgemerkt, sondern Eier darin gekocht und dunkel lila gefärbt).Nachdem es den Kindern immer viel Spaß und Freude bereitet, gestalten wir auch die Eier für das Frühstück nach dem Osterfrühgottesdienst in der Friedhofskapelle. So gibt es eine gelungene Kooperation zwischen Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau und Evangelischer Pfarrgemeinde, die wir gerne fortführen wollen. Lieselotte Pitter

Schlagwörter: Nachbarschaft, Rosenau, Ostereierfärben, Brauchtum

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.