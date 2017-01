19. Januar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Neuer Schuldirektor für Honterusschule

Kronstadt – Am 9. Januar trat Prof. Radu Chivărean die Nachfolge von Schuldirektor Prof. Helmuth Wagner im Johannes-Honterus-Lyzeum, einer der größten deutschsprachigen Schulen Rumäniens mit über 1200 Schülern und etwa 80 Lehrkräften, an. Wagner schied wegen seines Rentenalters aus dem Amt, wird jedoch weiterhin an der Schule unterrichten.

Der aus Şinca Nouă stammende, in Weidenbach lebende Radu Chivărean, studierter Geografie- und Deutschlehrer, hatte sich erfolgreich für diese Stelle beworben. Er bringt eine langjährige Erfahrung als Deutschlehrer mit, wirkte neun Jahre als Schulinspektor im Kronstädter Kreisinspektorat und war 15 Jahre lang Direktor der Allgemeinschule Weidenbach, die er mithilfe ausländischer Mittel völlig modernisierte. Stellvertretende Schuldirektorin wurde Raluca Ioana Petrăreanu, ein weiterer Stellvertreterposten soll wegen der Größe der Schule beantragt werden, so Chivărean. Der aus Şinca Nouă stammende, in Weidenbach lebende Radu Chivărean, studierter Geografie- und Deutschlehrer, hatte sich erfolgreich für diese Stelle beworben. Er bringt eine langjährige Erfahrung als Deutschlehrer mit, wirkte neun Jahre als Schulinspektor im Kronstädter Kreisinspektorat und war 15 Jahre lang Direktor der Allgemeinschule Weidenbach, die er mithilfe ausländischer Mittel völlig modernisierte. Stellvertretende Schuldirektorin wurde Raluca Ioana Petrăreanu, ein weiterer Stellvertreterposten soll wegen der Größe der Schule beantragt werden, so Chivărean. NM

Schlagwörter: Honterusschule, Kronstadt

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.