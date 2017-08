Delegation der Stadt Wiehl besucht Partnerstadt Bistritz

Der Wiehler Bürgermeister Ulrich Stücker hat in Begleitung seiner Stellvertreter Wilfried Bast und Sören Teichmann sowie Kulturamtsleiter Hans-Joachim Klein und des Vorsitzenden des Freundeskreis Wiehl – Bistritz, Dr. Hans G. Franchy, auf Einladung von Bürgermeister Teodor Ovidiu Creţu vom 21. bis 23. Juli die Stadt Bistritz besucht. Seit 2015 besteht eine Partnerschaft zwischen den beiden Städten.

Im Büro des Bistritzer Bürgermeisters, von links nach rechts: Avram George (öffentlicher Verwalter der Stadt), Vizebürgermeister Cristian Niculae, Bürgermeister Ovidiu Teodor Creţu, Dr. Hans G. Franchy, Vorsitzender des Freundeskreises Wiehl – Bistritz, Bürgermeister Ulrich Stücker, Stellvertretender Bürgermeister Wilfried Bast, Kulturamtsleiter Hans-Joachim Klein, Stellvertretender Bürgermeister Sören Teichmann. Foto: Mihai Rusti

Der Besuch war sehr informativ. Mit berechtigtem Stolz zeigte Bürgermeister Creţu die in der Altstadt mit EU-Mitteln restaurierten Verbindungsgässchen, den nach aufwendiger Restaurierung zum Kulturpalast umbenannten ehemaligen Gewerbeverein, den Naherholungspark, die Promenade, aber auch den Schullerwald, den die alten Bistritzer aus ihrer Jugendzeit als Ausflugsziel kannten. Beeindruckend war der Besuch auf dem Schulgelände des ehemaligen evangelischen Knabengymnasiums. Ein ganz neuer, zeitgerecht eingerichteter Trakt für die Grundschüler, der umgebaute Bereich für die Schüler der Klassen 5 bis 8, das Internat und die Kantine für Lehrer und Schüler, aber auch die sportlichen Einrichtungen, die zwei modernen Sporthallen mit sanitären Einrichtungen, eine Hallentartanbahn und der großzügig angelegte Mehrzweckrasenplatz mit Tartanbahn gehören zu diesem Campus. Die Schulleiterin Susana Galăţean begrüßte die Delegation recht herzlich und beantwortete alle Fragen. 1742 Schüler besuchten letztes Jahr diese Schule, die den Anspruch hat, zu den erfolgreichsten Gymnasien in Rumänien zu gehören. Das 1910 in Betrieb genommene Hauptgebäude, das immer noch im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde Bistritz ist, wurde 2006 auf 99 Jahre an die Stadtverwaltung Bistritz verpachtet. Ab Sommer 2018 beginnt eine umfangreiche Grundsanierung dieses Gebäudes. Die Gesamtkosten der Restaurierung belaufen sich auf rund 9 Millionen Euro. Das Projekt wurde genehmigt und wird überwiegend mit Mitteln der Bukarester Regierung finanziert.Bürgermeister Creţu konnte noch eine erfreuliche Mitteilug machen. Die Evangelische Kirche auf dem Marktplatz, das Symbol der Stadt Bistritz, wird in den nächsten vier Jahren mit Hilfe von EU-Mitteln abschließend restauriert. Der Turm, das Kirchdach, das Gewölbe in der Kirche wurden nach dem verheerenden Brand 2008 schon vor zwei Jahren restauriert, nun werden auch die Innen- und Außenwände, das Kirchenmobiliar, die Heizung und Beleuchtung in Angriff genommen. 7 Millionen Euro werden dafür benötigt. Dieses Projekt ist genehmigt und bald beginnen die Arbeiten. Zum Abschluss des kurzen Besuches wurde ein Abstecher in die wunderschöne Landschaft der nahegelegenen Ostkarpaten gemacht. Das Fazit der Reisegesellschaft: Bistritz ist allemal eine Reise wert und Bürgermeister Creţu und seine Mitarbeiter sind wunderbare Gastgeber.

Hans Franchy