Tagung zur deutschen Sprache in Kronstadt

Kronstadt – In der Transilvania-Universität Kronstadt wurde vom 5.-7. Oktober die vierte Jahrestagung des Regensburger Forschungszentrums „Deutsch in Mittel, Ost- und Südosteuropa“ (DiMOS) veranstaltet, an der etwa 50 Germanisten aus Deutschland, Rumänien, Österreich, Polen, Italien, Mazedonien, Slowenien, Ungarn und der Ukraine teilnahmen, berichtet Prof. Dr. Carmen Elisabeth Puchianu in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien

Die Vorträge und Diskussionen befassten sich in erster Linie mit Fragen der Sprachwissenschaft, der Vermittlung von Deutsch als Mutter- oder Fremdsprache an Schulen und Universitäten in Ost- und Südosteuropa, sowie den damit verbundenen Schwierigkeiten. Konzerte, eine Theatervorstellung des deutschsprachigen Ensembles „Duo Bastet“ und eine gesellige Veranstaltung des Ortsforums Kronstadt in der ältesten Stadtgemeinde Bartholomä rundeten das Programm ab.Die Tagung war im Herbst 2016 von DiMOS-Leiter Prof. Dr. Hermann Scheuringer vorgeschlagen worden. Die Rolle der Gastgeberin fiel der Germanistikabteilung der Philologischen Fakultät zu. Für die Veranstaltung, an der auch der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen (DFDR) Ovidiu Ganţ und Kreisforumsleiter Wolfgang Wittstock teilnahmen, zeichneten Puchianu und Scheuringer verantwortlich.

NM