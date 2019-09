400 Gäste beim Bartholomäusfest in Kronstadt

Kronstadt – Bereits am Vortag des Festes herrschte rege Betriebsamkeit auf dem Bartholomäer Kirchhof. Frauen und Männer der Gemeinde bereiteten den Blumenschmuck vor. Am Sonntag, 25. August, strömten bereits lange vor Beginn die ersten Gäste auf den Kirchhof. Unter Führung von Altdechant Klaus Daniel, gefolgt von Pfarrer Christian Reich und Uwe Seidner, zogen der Parlamentarier Ovidiu Ganţ, Kuratoren aus den Kirchengemeinden, Vertreter der Heimatortsgemeinschaft, weitere kirchliche und politische Honoratioren in die Kirche ein.

Unter Führung von Altdechant Klaus Daniel Mitte), gefolgt von Pfarrer Christian Reich (rechts) und Uwe Seidner zogen die kirchlichen und politischen Honoratioren in die Kirche. Foto: Alfred Schadt

In seiner Ansprache bezeichnete Klaus Daniel das Bartholomäusfest als „ein Fest der Begegnung, das auf die Gründung der gottesdienstlichen Gemeinschaft vor Jahrhunderten hinweist“. Im Mittelpunkt seiner Predigt stand die Gottes- und Nächstenliebe. Er kam zu dem Schluss, dass „Gottes Liebe nicht Gegenwert eigener Leistungen ist, sie ist immer da“. Ovidiu Ganţ hob in seiner Ansprache die Bedeutung von Solidarität hervor, die „Kraft und Motivation in unserer Gemeinschaft“ ist und für die wir uns einsetzen müssen. Thomas Şindilariu, Vorsitzender des Kronstädter Ortsforums, bezog sich in seiner Festrede auf die Anschlusserklärung der Sächsischen Nationalversammlung an Rumänien 1919 in Mediasch, deren Originalurkunde im Kirchhof ausgestellt war. Ein Chor der Adventisten begleitete den Gottesdienst musikalisch.Neben dem leiblichen Wohl rundeten die Burzenländer Blasmusik, die Repser Kindertanzgruppe und ein Basar den geselligen Teil des Festes ab. Das Fest war Anlass für Besucher aus Deutschland, ihre goldene Konfirmation zu feiern. Zudem war eine Gruppe der Kirchengemeinde aus Berlin-Dahlem zu Gast. Mit etwa 400 Gästen war es eines der am besten besuchten Feste seit dessen Wiederaufnahme, so der Organisator Kurator Dr. Albrecht Klein.

Alfred Schadt