Ringen um vorgezogene Neuwahlen in Rumänien

Die auf den Sturz der sozialdemokratischen PSD-Regierung Dăncilă folgende liberal-konservative PNL-Regierung unter Ministerpräsident Ludovic Orban hat am 5. Januar dasselbe Schicksal erlitten: Nach nur drei Monaten und einem Tag wurde sie per Misstrauensvotum abgesetzt. Die Abwahl unterstützten PSD, UDMR und ProRomania sowie einige Abgeordnete der Minderheitenfraktion.

Präsident Klaus Johannis (1. von links) empfängt PNL-Partei unter Ludovic Orban (2. von links) zu Beratungen für eine neue Regierung. Foto: Rumänisches Präsidialamt

Doch hinter dem scheinbaren Versagen steht Kalkül: Ludovic Orban knüpfte die geplante Änderung des Kommunalwahlrechts an die Vertrauensfrage und provozierte damit den Fall der eigenen Regierung. Sein Ziel: möglichst schnell Neuwahlen herbeizuführen, um die PSD-Mehrheit im Parlament, die seine Reformen blockiert, zu brechen. Vorgenommen hatte sich die Orban-Regierung unter anderem eine Rücknahme der umstrittenen Justizreform, die Auflösung der Sonderermittlungsbehörde zur Justiz und die Abschaffung der Sonderrenten. Bei Neuwahlen, so die aktuellen Umfragen, hätte die PNL mit 45 Prozent dazu beste Chancen. Die PSD kommt im Augenblick nur auf schlappe 20 Prozent.Doch laut Verfassung können vorgezogene Neuwahlen erst eingeleitet werden, wenn das Parlament innerhalb von 60 Tagen zwei Kabinettsvorschläge ablehnt. Am 24. Februar soll es so weit sein: Präsident Johannis hat erneut Ludovic Orban mit der Regierungsbildung beauftragt. Und dieser will mit genau demselben Kabinett antreten, um sicher zu gehen, dass ihm nicht das Vertrauen ausgesprochen wird. Immerhin wäre dies in Anbetracht des vorangegangenen Misstrauensantrags ein eklatanter Widerspruch.Die PSD befindet sich damit in einer Zwickmühle: An vorgezogenen Neuwahlen kann die Partei, die derzeit an der schwersten Krise seit ihrer Gründung leidet, offensichtlich kein Interesse haben. So scheint es auf einmal gar nicht mehr so sicher, dass diese dem neuen, alten Kabinett erneut das Misstrauen ausspricht – Widerspruch hin oder her. Auch sollte die Mehrheit der PSD-Abgeordneten im Parlament kein Interesse an vorgezogenen Neuwahlen haben. Diese würden ihre Amtszeit und die damit verbundene Privilegien verkürzen, allzu viele würden ihr Recht auf Sonderrente verlieren. Sollte Orbans Taktik nicht aufgehen, bliebe der PNL als letzter Schachzug: Die PNL-Abgeordneten müssten dem eigenen Kabinett das Misstrauen aussprechen.

