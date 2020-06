Gunther Krichbaum: Zoom-Gespräch über europäische Solidarität in Zeiten der Pandemie

Zu einem Zoom-Gespräch mit Gunther Krichbaum, Abgeordneter des Deutschen Bundestages, über die europäische Solidarität in Zeiten der Pandemie lädt der Kronstädter Stadtrat Cristian Macedonschi für Mittwoch, den 3. Juni, 18.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit, ein.

Gunther Krichbaum, MdB, ist Vorsitzender des Europa-Ausschusses im Deutschen Bundestag und Vorsitzender des Deutsch-Rumänischen Forums aus Berlin.Thema: Zoom-Talk mit dem MdB Gunther Krichbaum – „Europäische Solidarität in Zeiten der Pandemie“Datum: 3. Juni 2020 Uhrzeit: 18.00 Uhr Mitteleuropäischer ZeitFordern Sie die Einwahl-Daten zum Zoom-Gespräch bei contact@cristianmacedonschi.ro an.Bitte leiten Sie diese Einladung an alle Forumsmitglieder und deutschsprachigen Freunden, die an der aktuellen europäischen Situation interessiert sind weiter. Damit so viele wie möglich mitmachen können wurde das Zoom-Konto auf 500 Teilnehmer erweitert. Die Zoom Plattform wird am Mittwoch um 17.45 Uhr Mitteleuropäischer Zeit geöffnet.

Christian Macedonschi

Der Autor ist Mitglied im Stadtrat von Kronstadt als Vertreter des Demokratischen Forums der Deutschen im Kreis Kronstadt (DFDKK).