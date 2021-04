Seelenzahl der Heimatkirche geschrumpft

Bei der kürzlich abgehaltenen Sitzung des Landeskonsistoriums der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) betraf ein Tagesordnungspunkt die Mitgliederzahl der Gesamtgemeinde. Laut den diesbezüglichen Meldungen der Bezirksdekanate zählte die EKR Ende letzten Jahres 11.143 Gemeindeglieder.

Das sind im Vergleich zum 31. Dezember 2019 (damals wurden 11.448 Mitglieder gezählt) 305 Mitglieder weniger. Von den insgesamt 234 Kirchengemeinden, Kleinstgemeinden und Betreuungspunkten haben 228 weniger und sechs mehr als 300 Mitglieder.Mehr als 300 Mitglieder zählen die Kirchengemeinden Kronstadt (952), Bukarest (945), Hermannstadt (826), Mediasch (694), Schäßburg (424) und Zeiden (373). Das sind insgesamt 4.214 Evangelische, also 37,82 Prozent der Gesamtgemeinde. Die meisten Mitglieder gemeldet hat der Kirchenbezirk Kronstadt (4.235), gefolgt von Hermannstadt (2.364), Schäßburg (2.157), Mühlbach (1.222) sowie Mediasch (1.165).142 Kirchengemeinden hatten weniger als 20 Mitglieder, davon 19 nur eines und 47 zwischen zwei und fünf Mitgliedern.Laut aktueller Kirchenordnung sind 28 von den 234 Kirchengemeinden eigenständige Kirchengemeinden und 206 Diasporagemeinden. Von den 206 Diasporagemeinden haben sich inzwischen 62 in acht Gemeindeverbänden zusammengeschlossen: Hermannstadt (920), Sächsisch-Regen (716), Fogarasch (401 Mitglieder), Agnetheln (338), Kerz (320), Mühlbach (270), Neppendorf (254) und Broos (229).Zusätzlich werden in den fünf Kirchenbezirken noch insgesamt 53 Gemeinden ohne ein einziges Mitglied geführt, in denen Kirchen, Pfarrhäuser, Friedhöfe und andere Gebäude sowie Grund und Boden im Kirchenbesitz verwaltet werden müssen. Zehn davon befinden sich im Bezirk Hermannstadt, eine im Kirchenbezirk Kronstadt, sechs im Bezirk Mediasch, acht im Bezirk Mühlbach und 28 im Bezirk Schäßburg.Was die Anzahl der Mitglieder im Sonderstatus, als solche werden Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anderer Staaten geführt, betrifft, wurden am 31. Dezember 2020 584 gezählt, also 25 weniger als ein Jahr zuvor (604).

Beatrice Ungar

(Hermannstädter Zeitung)