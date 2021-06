Programm der Kulturwoche Haferland 2021

Unter dem Motto „„Die Tradition geht weiter im Haferland“ findet die neunte Ausgabe der Kulturwoche Haferland vom 30. Juli bis 1. August 2021 sowohl als Präsenz- als auch Online-Veranstaltung statt. Das Festival steht unter der Schirmherrschaft von Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis und von Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Luftbildaufnahme der Kirchenburg in Deutsch-Kreuz, ein zentraler Veranstaltungsort der Kulturwoche Haferland 2021. Foto: Călin Stan

Freitag, 30. Juli 2021

Samstag, 31. Juli

Sonntag, 1. August

10.30 Uhr -Grußworte der eingeladenen Persönlichkeiten11.15 Uhr –– Quartett „Light Quartet”. Im Programm:G. F. Händel – Sinfonia „Die Ankunft der Königin von Saba“ aus dem Oratorium „Solomon“ HWV 67G. P. Telemann - Sonata à 4 A-Dur TWV 40:200 (1. Satz)Paul Richter - Streichquartett Nr. 2 d-Moll op. 99 (2. Satz - A)G. F. Händel - Bourée d-Moll aus der „Wassermusik“ HWV 348 und Bourée D-Dur aus der „Feuerwerksmusik“ HWV 351G. Enescu - Ballade für Violine und KlavierL. van Beethoven - Streichquartett op. 18 Nr. 4 c-Moll (2. Satz)G.F. Händel - Sarabande in d-Moll aus der Suite für Cembalo Nr. 4 HWV 437J.S. Bach – Arie „Schafe können sicher weiden“ (Sheep may safely graze) aus der Jagdkantate „Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd“ BWV 208G.F. Händel – „La Réjouissance“ aus der Feuerwerksmusik HWV 351F. Mendelssohn Bartholdy - Streichersymphonie Nr. 3 in e-Moll MWV N3 (2. Satz)J.S. Bach – Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ (Jesu, Joy Of Man's Desiring) BWV 147„Die Gipfel der Karpaten“ – Musik: Friedrich Binder11.45 Uhr –mit den Schauspielern Ali Deac, Gabriela Pîrlițeanu vom Nationaltheater „Radu Stanca“ in Hermannstadt (Sibiu). Im Programm: Mihai Eminescu, Marin Sorescu, George Topîrceanu, George Coșbuc, Paul Celan, Gellu Naum, Ion Heliade Radulescu, Nichita Stănescu, Ion Minulescu, Ana Blandiana, Adrian Păunescu12.15 Uhr –. Sprecher: Silian Gheorghe - Unternehmer aus Arkeden (Archita) (Trüffelplantage, Trüffelsuche, Tourismus); Piştea Delia - Unternehmerin aus Arkeden (Archita) (Käsepherstellerin), Mircea Felegean Augustin, Bürgermeister von Arkeden (Archita); Giulio da Sacco - Unternehmer aus Meschendorf (Meșendorf).13.00 Uhr –präsentiert auf dem Vorplatz der Kirchenburg in Arkeden (Archita). Traditionelle sächsische Tänze mit der Tanzgruppe des Deutschen Demokratischen Forums15.30 Uhr –mit traditioneller sächsischer und rumänischer Musik auf dem Vorplatz der Kirchenburg in Bodendorf (Bunești).16.15 Uhr –mit kassischer Musik. Im Programm:J. Pachelbel - Kanon D-DurG.F. Händel - Hornpipe Nr. 8 aus der „Wassermusik“G.F. Händel - Aria Nr. 5 aus der „Wassermusik“J.S. Bach - Arioso aus der Kantate BWV 156F. Mendelssohn Bartholdy - Streichersymphonie Nr. 3 e-Moll (3. Satz)G. Enescu - Adagio aus der Suite Nr. 1 für Klavier g-Moll op. 3 „im alten Stil“J.S. Bach - Arie aus der Orchestersuite D-Dur BWV 1068Paul Richter - Streichquartett Nr. 2 d-Moll op. 99 (2. Satz - B)G.F. Händel - Menuett Nr. 12 aus der „Wassermusik“G.F. Händel - Rigaudon Nr. 13 aus der „Wassermusik“G.F. Händel - Largo aus der Oper „Serse“ HWV 40G.P. Telemann - Sonata à 4 A-Dur TWV 43:A1 (1. Satz)„Im Holderstrauch“ – Musik: Hermann KirchnerL. van Beethoven – „Ode an die Freude“ aus der 9. Symphonie d-Moll op. 12516.45 Uhr –Es spielen die bekannten Interpreten Steffen Schlandt - Orgel, Klavier, und Ciprian Dancu – Klarinette.16.00 Uhr -. Im Programm:Wolfgang Amadeus Mozart - Allegro D-Dur KV 626b/16Sergej Rachmaninov - Etude-Tableaux, op. 33 Nr. 5 d-mollChristoph Willibald Gluck – Ballettmusik “Orpheus und Eurydike”Franz Liszt – Sonett 123 von PetrarcaMaurice Ravel – Une barque sur l’Ocean/ Miroirs Nr. 3Strada Principală Nr. 160, Deutsch-Weißkirch (Viscri), www.colligere1841.com. Veranstalter ist die Mihai Eminescu Stiftung.16.45 Uhr -. Roselinde Markel.Strada Principală Nr. 160, Deutsch-Weißkirch (Viscri)Veranstalter ist die Mihai Eminescu Stiftung.18.00 Uhr –von Florin Besoiu. Die Filmvorführung wird von der Mihai Eminescu Stiftung in der Wehrkirche in Deutsch-Weißkirch (Viscri) organisiert.20.00 Uhr –mit der Musikband „Trio Saxones“ im Pfarrhaus in Deutsch-Weißkirch (Viscri), Hausnummer 4710.30 Uhr -zum Thema „Soziale Geschäftsmöglichkeiten im Haferland“Sprecher: Ștefan Constantinescu - Experte für Sozialwirtschaft; Cristi Gherghiceanu - Geschäftsführender Präsident der Stiftung „Adept Transilvania“, Oliviu Marian, Präsident des Sozialunternehmens Reactor 10/90; Florentina Călugăr, Kommunikationsleiterin des Vereins "Die Nachbarschaft der Frauen aus Keisd (Saschiz)"; Ciprian Manea, Vorsitzender des Asura-Vereins11.30-12.30 Uhr –- Projektpräsentation - Sächsische Straßennamen in Keisd (Saschiz) mit Zwischenstation im Keramikzentrum. Veranstalter sind die ADEPT Stiftung und die Frauennachbarschaft in Keisd (Saschiz).12.30-13.00 Uhr –, veranstaltet von der ADEPT Stiftung und Frauennachbarschaft in Keisd (Saschiz).13.00-14.00 Uhr –, veranstaltet von der ADEPT Stiftung und Frauennachbarschaft in Keisd (Saschiz). Anmeldungen: vecinatateafemeilor [ät] yahoo.com, Telefon: (00 40-752) 26 45 86, maximal 100 Teilnehmer (ca. 70 Lei/Person)- Rhabarbersuppe, Krautwickel (Sarmale) mit Palukes und Sahne, Rhabarberkuchen- Wasser, Natursäfte, Schnaps und Wein14.00-14.30 Uhr - Präsentation von Nachbarschaftsgerichten mit Produktverkostung, organisiert von der ADEPT Stiftung und der Frauennachbarschaft in Keisd (Saschiz)14.30-15.30 Uhr –(Cloașterf) (zu Fuß, mit dem Rad oder PKW)15.30 Uhr –, Vortrag der Volkskünstlerin Manuela Ivan im Dominic Boutique.16.00 Uhr –des "Sibiu Jazz Quintet" im Dominic Boutique16.50 Uhr –(Cloașterf), organisiert von der Stiftung „ADEPT Transilvania“.18.00 Uhr -- Klosdorf (Cloașterf), im Camping Zori. Veranstalter: Stiftung „ADEPT Transilvania“.18.00 Uhr -des Bürgermeisters Alexandru Opriș18.15 Uhr -mit deutschsprachigem Unterricht.18.30 Uhr –, Pfarrer Danielis Mare; zweisprachig, deutsch-rumänisch. Unter Beteiligung von Reinhart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien18.45 Uhr -, zweisprachig, rumänisch-deutsch, gehalten von Prof. Mariana Borcoman.19.30 Uhr –mit Tudor und Victor Gozob20.00 Uhr –aufgeführt vom "Korona Kulturverein" aus Kronstadt (Brașov)Besuch des Ethnographischen Museums "Gh. Cernea" in Reps (Rupea).Besuch der Burg in Reps. Transport wird bereitgestellt.Die Veranstaltungen werden vom Nowero Verein Reps und Bürgermeisteramt Reps (Rupea) unterstützt.20.30 Uhr -mit Prof. Anca Diaconu, begleitet von Cătălina Călin - Violine. Die Veranstaltung wird von der HOG Hamruden, dem Bürgermeisteramt Hamruden (Homorod) und dem Nowero Verein in Reps unterstützt.Nach dem Konzertim Hof des Pfarrhauses in Hamruden (Homorod).10.30 Uhr -durch die Burzenländer Blaskapelle mit alten sächsischen Liedern.11.00 Uhr -, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien in der Kirchenburg in Deutsch-Kreuz (Criț)12.00 Uhr –der Gäste beim Ausgang aus der Kirche durch die Burzenländer Blaskapelle12.15 Uhr –13.30 Uhr –Die „Rumänische Rhapsodie" von George Enescu und die sechs „Rumänischen Volkstänze" von Béla Bartók in einem einzigartigen Arrangement (Violine, Klarinette, Bratsche, Kontrabass, Akkordeon und Zimbal) bringen Frische, Authentizität und Dynamik des Klangs.14.15 Uhr –, aufgeführt von Schauspielern des Nationaltheaters Gheorghe Stanca in Hermannstadt (Sibiu). Adaption/Dramatisierung nach Mark Twain.14.50 Uhr –aufgeführt vom "Korona Kulturverein" aus Kronstadt (Brașov)15.15 Uhr –mit traditioneller sächsischer und rumänischer Musik16.00 –in deutscher ÜbersetzungRuxandra Hurezean – Autorin von „Nachbarschaften der Sachsen in Deutsch-Kreuz“, Chefredakteurin der Zeitschrift „Sinteza“Dr. Liana Iunesch – Übersetzerin und Mitautorin von „Nachbarschaften der Sachsen in Deutsch-Kreuz“, Dozentin an der Lucian Blaga Universität in Hermannstadt (Sibiu)Benjamin Józsa, Moderator, Geschäftsführer des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien.17.00 Uhr –von Florin Besoiu, veranstaltet von der Mihai Eminescu Stiftung10.30-18.00 Uhr -18.30 Uhr -aus der Privatsammlung von Hermine Antoni19.00 Uhr –mit den Schauspielern Ali Deac, Gabriela Pîrlițeanu vom Nationaltheater „Radu Stanca“ in Hermannstadt (Sibiu). Im Programm: Mihai Eminescu, Marin Sorescu, George Topîrceanu, George Coșbuc, Paul Celan, Gellu Naum, Ion Heliade Rădulescu, Nichita Stănescu, Ion Minulescu, Ana Blandiana, Adrian Păunescu19.30 –auf dem Vorplatz der Kirchenburg in Meschendorf (Meșendorf)"Balkan Silk Road" ist ein einzigartiges Musikprojekt, das die Melodie der rumänischen, bulgarischen, serbischen, jüdischen, mazedonischen, sächsischen, türkischen, ungarischen Folklore mit Klängen verbindet, die von Jazz und Rockmusik inspiriert sind und die spezifische Dynamik der Volkstänze respektieren. Die Band besteht aus Zeno Apostolache Kiss (Akkordeon), Ciprian Dancu (Klarinette), Vaughn Roberts (Trompete), Zonda Atilla (Bass) und Gombocz Avar (Schlagzeug).20.15 Uhr –aufgeführt von der Tanzgruppe des „Korona Kulturvereins“ in Kronstadt (Brașov)20.45 Uhr –vor der Kirchenburg in Meschendorf (Meșendorf)