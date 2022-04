Honterusschule in Kronstadt geht Schulpartnerschaft mit Pforzhein ein

Kronstadt – Das Pforzheimer Schiller-Gymnasium und das Kronstädter Honterus-Nationalkolleg werden eine Schulpartnerschaft eingehen. Dies gab der Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum (CDU) nach einem Treffen mit dem Kronstädter Kreispräfekten Cătălin Văsîi am 13. April bekannt.

MdB Gunther Krichbaum (2.v.l.) und Kreispräfekt Cătălin Văsîi (1.v.r.) bei den Gesprächen in der Kronstädter Kreispräfektur. Foto: Kreisrat Kronstadt (ADZ)

Wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien berichtet, nahmen an dem Treffen bei der Kreispräfektur auch Todorică Șerban, stellvertretender Vorsitzender des Kreisrates Kronstadt, Radu Chivărean, Direktor der Honterusschule, und Oana Krichbaum, gebürtige Kronstädterin und Ehefrau des Bundestagesabgeordneten, Vorsitzende der deutsch-rumänischen Gesellschaft in Pforzheim, teil. Frau Krichbaum schlug vor, eine Partnerschaft zwischen den Landeskreisen Kronstadt und Enzkreis (Baden-Württemberg) einzuleiten.Gunther Krichbaum, Vorsitzender des Europa-Ausschusses im Deutschen Bundestag und Vorsitzender des Deutsch-Rumänischen Forums aus Berlin, betonte, wie wichtig das gegenseitige Kennenlernen zwischen den beiden Ländern und Städten sei. Durch die jetzt zustande gekommene Schulpartnerschaft werden nun auch die jüngeren Jahrgänge in diesen Prozess einbezogen. Zudem engagiert sich Krichbaum in den bilateralen Beziehungen im medizinischen und wirtschaftlichen Bereich.

sb