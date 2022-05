Stimmen Sie ab und wählen Sie Kronstadt zum Reiseziel des Jahres!

Kronstadt (rumänisch Brașov) hat sich für die nationale Etappe des Wettbewerbs „Reiseziel des Jahres 2022“ in der Kategorie „City-Break“ qualifiziert. Im Rennen stehen noch die Städte Târgoviște und Jassy (Iași).

Laut den Richtlinien des Wettbewerbs entscheidet in dieser finalen Phase eine Jury, aber auch das Publikum über den Gewinner. Das Reiseziel des Jahres kann man unter www.destinatiaanului.ro wählen. Für die zweite Kategorie des Wettbewerbs, „Touristische Ortschaften“, haben sich Topliţa (Kreis Harghita), Brezoi (Kreis Vâlcea) und Dărmănești (Kreis Bacău) in die Endphase qualifiziert. Die Online-Wahlen enden am 31. Mai.

ew (ADZ)

Dieser Artikel erschien zuerst in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien