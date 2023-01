Ein klingender Neujahrsempfang

Bei ungewohnt frühlingshaften Temperaturen folgten viele Gäste Bischof Reinhart Guibs Einladung zum traditionellen Neujahrsempfang, der am 10. Januar im Festsaal des Hermannstädter Bischofspalais der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) stattfand. Das Ereignis war zugleich der ­Auftakt zum „Jahr der Kirchenmusik“ in der EKR.

Neujahrsempfang im Hermannstädter Bischofspalais – im Hintergrund die frisch enthüllte Ehrentafel der Bischöfe. Foto: Stefan Bichler

Ehrentafel im Festsaal

Ehrentafel für die Bischöfe der EKR von der Reformation bis zur Gegenwart

Hausherr Bischof Reinhart Guib gewährte in seinem Grußwort zum neuen Jahr nicht nur einen Rückblick auf das schwierige Jahr 2022, das noch durch die ausklingende Pandemie, vor allem aber durch den Krieg in unserem Nachbarland und seine schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen geprägt war, sondern auch eine Vorschau auf das neue Kirchenjahr. Das Jahr 2023 wurde vom Landeskonsistorium unter das Zeichen der Kirchenmusik gestellt.Mit Spannung blickten viele auch dem Grußwort der neu gewählten Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster entgegen. Mit der früheren Bankmanagerin war bei der Landeskirchenversammlung am 12. November 2022 zum ersten Mal in der Geschichte der EKR eine Frau in dieses Amt gewählt worden. In ihrer Ansprache forderte sie unter anderem mehr Mut und mehr Zusammenhalt unter Menschen wie Einrichtungen der EKR, um sich den bevorstehenden Herausforderungen zu stellen.Teil des Neujahrsempfangs 2023 war auch die feierliche Enthüllung jener Ehrentafel für die Bischöfe der EKR von der Reformation bis zur Gegenwart, über deren Umsetzung schon seit mehreren Jahren gesprochen wurde. Nun konnte sie im Atelier des Hermannstädter Orgelbauers Hermann Binder fertiggestellt und unter dem Beifall der Anwesenden im Festsaal präsentiert werden. Unter den Gästen des Bischofsempfanges waren unter anderem Bischof em. D. Dr. Christoph Klein, Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster, Bischofsvikar Bezirksdechant Stadtpfarrer Dr. Daniel Zikeli, Abgeordneter Ovidiu Ganţ, Deutschlands Konsulin Kerstin Ursula Jahn, die Honorarkonsulen von Luxemburg und Österreich Daniel Plier und Andreas Huber, Dr. Paul Jürgen Porr als Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) und ZETO-Leiter Pfr. Gerhard Servatius-Depner.

Stefan Bichler