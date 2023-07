Großes Sachsentreffen geplant

geplant Hermannstadt – Unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“ finden vom 2. bis 4. August 2024 ein Wochenende lang Kulturveranstaltungen aller Art in Hermannstadt und Umgebung statt. An diesem großen Fest werden über 10000 Besucher erwartet. Jugendgruppen, Volkstanzgruppen, Blaskapellen, Chöre, Foren, Kirchengemeinden, HOGs, Kreisgruppen und andere Vereine sowie Kulturgruppen aus mehreren Ländern werden das Programm gestalten.

Im Kleinen Spiegelsaal des Hermannstädter Forums berien die Veranstalter über das Große Sachsentreffen. Foto: Aurelia Brecht

Am 24. Juni kamen die Vertreter des Siebenbürgen- und Landesforums, der Evangelischen Kirche, des HOG-Verbands, des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) sowie des Deutschen Jugendvereins Siebenbürgen (DJVS) zusammen. Im Kleinen Spiegelsaal des Hermannstädter Forums beriet das Gremium über das Programm – so wurden etwa Details zur Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung, der Ablauf des Trachtenzugs und Sonderprogrammpunkte besprochen. Als Ort der Abschlussveranstaltung fiel die Wahl auf die Brukenthalsche Sommerresidenz in Freck (Avrig). Die ersten Entwürfe des Logos für die Anfertigung von Plakaten, Flyern und Abzeichen wurden vorgestellt.Online zugeschaltet waren der Bundesvorsitzende Rainer Lehni, Bundeskulturreferentin Dagmar Seck vom Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, SJD-Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff, Bundesobmann Manfred Schuller aus Österreich und der Unterstaatssekretär im Departement für interethnische Beziehungen, Thomas Șindilariu. Das nächste Planungstreffen zum Großen Sachsentreffen 2024 findet im September statt.

