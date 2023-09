Edith Guip-Cobilanschi geehrt

Reschitza – Die frühere Deutschlehrerin und Autorin Edith Guip-Cobilanschi ist mit dem diesjährigen „Alexander Tietz“-Preis geehrt worden. Dieser wird seit 1999 vom Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen (DFBB) und dem Kultur- und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ jährlich als höchste Auszeichnung der Banater Berglanddeutschen vergeben.

Die Preisträgerin kam 1937 als Tochter des Agnethlers Michael Guip und seiner aus Österreich stammenden Frau Anna Franziska in Ferdinandsberg zur Welt und verbrachte ihre Schul- und Studienzeit in Temeswar. Von 1961 bis zu ihrer Verrentung arbeitete sie als Deutschlehrerin, später Rektorin in verschiedenen Orten im Banat, schrieb für deutschsprachige Zeitungen und Zeitschriften, war Mitglied des Literaturkreises „Stafette“ und veröffentlichte zahlreiche Lyrik- und Prosabände. Sie habe ihr ganzes Wesen diesem Landstrich im Südwesten Rumäniens [dem Banater Bergland] gewidmet, schreibt die Banater Zeitung; „ohne sie wäre das Banater Bergland viel, viel ärmer!“

dr