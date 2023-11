Großes Sachsentreffen 2024 in Hermannstadt

Die Planungen zum Großen Sachsentreffen, das vom 2. bis 4. August 2024 in Hermannstadt stattfindet, stehen kurz vor dem Abschluss. Dabei soll an den Erfolg des Treffens von 2017 angeknüpft werden: Ziel ist es, die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft von nah und fern zusammenzubringen, sie für alle Generationen neu erlebbar zu machen und gemeinsam unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“ ein vielseitiges Fest zu begehen. Insbesondere soll dabei die Bindung der jungen Generation Siebenbürger Sachsen, die in verschiedenen Ländern lebt, an Siebenbürgen gestärkt werden.

Es wird mit über 10.000 Teilnehmern am Großen Sachsentreffen gerechnet. Auf dem Fest präsentiert sich dabei ein bunter Fächer von Gruppen: Jugendgruppen, Volkstanzgruppen, Blaskapellen, Chöre, Foren, Kirchengemeinden, Heimatortsgemeinschaften, Kreisgruppen, Vereine und Kulturgruppen aus mehreren Ländern. Auf dem Programm stehen 51 Veranstaltungen (Stand: Oktober 2023). Nach der Eröffnung am Freitag, dem 2. August, um 10.00 Uhr auf dem Großen Ring beginnt die Volkstanzveranstaltung. Am Samstag um 10.00 Uhr startet der Trachtenzug, gefolgt um 11.00 Uhr von der Begrüßung der Teilnehmer auf dem Großen Ring. Der Gottesdienst ist für Sonntag um 10.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche geplant. Am Sonntagabend wird ein Theaterstück in der Bruken­thalschen Sommerresidenz in Freck das Programm abschließen.Vomfindet zusätzlich ein umfangreiches Kulturprogramm in verschiedenen Ortschaften Siebenbürgens statt, das ins Programmheft des Sachsentreffens aufgenommen wird.Diewerden gebeten, ihre Auftritte im Rahmen des Sachsentreffens vom 2. bis 4. August bis spätestens 31. Januar 2024 per E-Mail an kultur[ät]siebenbuergenforum.ro anzumelden.Die Anmeldung zumder am 3. August in der Innenstadt von Hermannstadt stattfinden wird, erfolgt separat bis zum 31. Mai, und zwar in Deutschland bei weltherilse[ät]gmx.net, in Österreich bei manfred[ät]hausschuller.at und in Siebenbürgen bei andrea.rost[ät]gmx.net.Veranstalter des großen Sachsentreffens sind das Siebenbürgenforum, die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien, die Evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt, der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, der Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich, die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, die Alliance of Transylvanian Saxons in den USA, der Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatorts­- gemeinschaften, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, der Deutsche Jugendverein Siebenbürgen und die Saxonia-Stiftung.

