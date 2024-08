Neun Hitzetote während Warnstufe Rot

Bukarest – Die enorme Hitzewelle der letzten Tage hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums insgesamt neun Menschenleben gefordert.

In Botoșani starben während der einwöchigen Warnstufe Rot vier Personen an den Folgen maligner Hyperthermie bzw. von Körpertemperaturen um die 43 Grad Celsius, in der Hauptstadt sowie im Landeskreis Olt jeweils zwei Personen und in Sathmar eine Person. Alle Opfer der Extremhitze hätten sich über längere Zeit im Freien bzw. in der glühenden Sonne aufgehalten und dabei akute Hitzeschäden davongetragen, berichteten die Medien.

ADZ