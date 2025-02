Dakischer Goldschatz in niederländischem Museum gestohlen

Assen/Bukarest – Der äußerst wertvolle Helm von Coţofenești und drei goldene Spiralarmbänder aus Dakien wurden aus dem kulturhistorischen Drents Museum in der niederländischen Stadt Assen geraubt. Wie die ADZ berichtet, sprengten unbekannte Einbrecher früh morgens am 25. Januar die Türen des Museums. Fahndungen der niederländischen Polizei und von Interpol blieben bisher erfolglos.

Der Goldhelm von Coţofenești, fotografiert von George Dumitriu, schmückte die Titelseite der rumänischen Ausgabe der Zeitschrift National Geographic von Juni 2003.

696 Originale aus verschiedenen Museen Rumäniens werden seit Juli 2024 als Leihgabe in der Sonderausstellung „Dakien – das Reich des Goldes und des Silbers“ in Assen gezeigt. Der Raub des dakischen Goldschatzes bedeutet ein tiefer Schlag gegen die rumänische Seele und Identität.Der Goldhelm von Coţofenești, der aus der Zeit um 450 vor Christus stammt, wurde vor 22 Jahren auf der Titelseite der Zeitschrift National Geographic abgebildet. Dessen Fotograf George Dumitriu, Ehemann der ADZ -Chefredakteurin Nina May, hatte den Direktor des Nationalen Geschichtsmuseums in Bukarest, Ernest Oberländer-Târnoveanu, der zusammen mit der damaligen Kulturministerin Raluca Turcan für die Ausstellung verantwortlich zeichnete, vergeblich vor dem Risiko dieser Ausstellung gewarnt. Die neue Kulturministerin Natalia Intotero forderte am 28. Januar den Museumsdirektor zum Rücktritt auf, da er mit dem Krisenmanagement des Goldraubs überfordert sei, und entließ ihn kurz danach fristlos.

sb