"Mit offenem Visier für Depressionshilfe": Motorradfahrer spenden für Kinderhospiz in Hermannstadt

Depression ist eine der Krankheiten, die weltweit täglich Opfer fordert. Über die Krankheit selbst und ihre dramatischen Folgen wird im Vergleich mit den hohen Zahlen der Betroffenen wenig geredet. Die Freiwilligen-Initiative „Fellows Ride – Motorradfahren und Gutes tun“ hat sich zum Ziel gesetzt, diesbezüglich das Bewusstsein in der Gesellschaft zu stärken.

Unter dem Motto „Mit offenem Visier für Depressionshilfe“ werden seit Juni 2021 in verschiedenen europäischen Ländern Demonstrationen organisiert – in diesem Jahr sind 35 in fünf Ländern geplant, im Rahmen derer auf die Krankheit aufmerksam gemacht wird und dabei Spenden für jeweils eine lokale Einrichtung gesammelt werden.Am 14. Juni fand zum zweiten Mal der Fellows Ride Transilvania in Hermannstadt statt. Viele Motorradfahrer aus Rumänien und Deutschland durchquerten auf ihren Maschinen die Stadt am Zibin. Gesammelt wurde für das Carl-Wolff-Kinderhospiz, dessen Arbeit nicht nur die Betreuung der erkrankten Kinder betrifft, sondern auch die Eltern und Angehörigen einschließt, die oft mit Depression kämpfen müssen. Dank einer großzügigen Spende von über 10.000 Euro seitens des im IT-Bereich tätigen Unternehmens Medialine AG, vertreten durch Arthur Iridon, und der weiteren Spenden der Teilnehmer, die gesammelt wurden, konnten Peter Grethler und der gebürtige Hermannstädter Christian Bonfert, zwei der Gründungsmitglieder von Fellows Ride, der Leiterin des Heims Ortrun Rhein einen Scheck über insgesamt 10.912,70 Euro überreichen.Jede noch so kleine Spende nehmen wir dankend entgegen, um weitere lokale Projekte zu unterstützen. Bei Spenden bitte immer die Stadt angeben, deren Projekt Sie Ihre Hilfe zukommen lassen möchten. Danke! Weitere Infos online: www.fellowsride.com

Euer Team Fellows Ride