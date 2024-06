27. Juni 2024

Festwochenende zum 175. Geburtstag von Carl Wolff

Hermannstadt – Der siebenbürgische Wirtschaftspolitiker Dr. Carl Wolff (1849-1929) kam am 11. Oktober 1849 in Schäßburg zur Welt. Anlässlich seines 175. Geburtstags veranstaltet der Trägerverein des „Dr. Carl Wolff Altenheims“ in Hermannstadt gemeinsam mit der in München ansässigen Carl Wolff Gesellschaft vom 11. bis zum 13. Oktober ein Festwochenende in Hermannstadt.

Das gab Ortrun Rhein, die Leiterin des „Dr. Carl-Wolff“-Altenheims, in der Hermann­städter Zeitung bekannt in einem Beitrag über das verdienstvolle Wirken des Namensgebers des Hauses. Geplant sind demnach ein Symposium, eine Exkursion zum Elektrizitätswerk im Zoodt-Tal, ein Spaziergang durch die Stadt auf den Spuren Carl Wolffs sowie Beiträge von Schulklassen. CS

