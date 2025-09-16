



16. September 2025

Neue Munitionsfabrik in Viktoriastadt

Kronstadt – Das Wirtschaftsministerium gab am 27. August bekannt, dass der deutsche Konzern Rheinmetall in Viktoriastadt/Orașul Victoria eine neue Fabrik für Munitionspulver bauen wird.

Die Investition wird auf 535 Millionen Euro geschätzt. Der Vertrag zwischen dem deutschen Hersteller und dem rumänischen Staat wurde in Deutschland vom Wirtschaftsminister Radu Miruță unterzeichnet. Die Bauarbeiten beginnen 2026 und dauern drei Jahre. In Viktoriastadt entstehen 700 neue Arbeitsplätze. Die Rheinmetall AG ist ein international agierender Technologiekonzern mit Sitz in Düsseldorf, der als führender Systemanbieter in der Rüstungsindustrie und als Innovator für zivile Technologien in den Bereichen Sicherheit und Mobilität tätig ist. ADZ

Schlagwörter: Fabrik, Munition, Rheinmetall, Viktoriastadt

