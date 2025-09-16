Kommentare zum Artikel

16. September 2025

Rumänien und Siebenbürgen

Neue Munitionsfabrik in Viktoriastadt

Kronstadt – Das Wirtschaftsministerium gab am 27. August bekannt, dass der deutsche Konzern Rheinmetall in Viktoriastadt/Orașul Victoria eine neue Fabrik für Munitionspulver bauen wird. mehr...

Kommentare

Artikel wurde 1 mal kommentiert.

  • Johann0,3

    1Johann0,3 schrieb am 17.09.2025, 16:13 Uhr:
    Nun, es sieht so Us der Westen will Krieg, also brauchen wir viel, sehr viel Schießpulver.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.