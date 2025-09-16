Kommentare zum Artikel
Neue Munitionsfabrik in Viktoriastadt
Kronstadt – Das Wirtschaftsministerium gab am 27. August bekannt, dass der deutsche Konzern Rheinmetall in Viktoriastadt/Orașul Victoria eine neue Fabrik für Munitionspulver bauen wird. mehr...
1 • Johann0,3 schrieb am 17.09.2025, 16:13 Uhr:Nun, es sieht so Us der Westen will Krieg, also brauchen wir viel, sehr viel Schießpulver.
