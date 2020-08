Kommunalwahlen: Kandidaten für Kronstadt und Hermannstadt

Kronstadt/Hermannstadt – Das Kronstädter Kreisforum hat seine Kandidaten für die Kommunalwahlen vom 27. September in geheimer Abstimmung festgelegt. Spitzenkandidatin für den Kreisratsvorsitz ist Caroline Fernolend.

Gruppenbild mit einigen DFDR-Stadt- und Kreisräten, die sich für ein neues Mandat stellen, dem Kandidaten für den Kreisratsvorsitz und den drei Bürgermeisterkandidaten. Foto: Ruxandra Stănescu (Hermannstädter Zeitung)

Als Kandidaten für weitere führende Positionen gelten: Werner Braun, Dr. Johannes Klein, Uwe Simon, Radu Chivărean und Norbert Stengel. Auch in Fogarasch, Viktoriastadt, Reps, Großschenk, Bodendorf, Deutsch-Tekes und eventuell Kleinschenk soll es Kandidaten des Forums geben. Als Bürgermeister in Kronstadt kandidiert der Ortsforumsvorsitzende Thomas Șindilariu. In Heldsdorf wird Levente Bölöni als Bürgermeisterkandidat seitens des Forums unterstützt.Formulare für die Unterschriftenlisten, die für die Teilnahme an den Lokalwahlen erforderlich sind, liegen beim Kronstädter Kreisforum aus. In Hermannstadt wurde Gabriel Tischer zum Spitzenkandidaten des Forums für die Funktion des Kreisratsvorsitzenden erkoren. Bürgermeisterkandidaten sind Astrid Fodor für Hermannstadt, Robert Krafft für Heltau und Vasile Gavrilă für Freck.

NM