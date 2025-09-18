



18. September 2025

Karlsburg im Guinness-Buch der Rekorde

Karlsburg – Mit dem „Tisch, der verbindet“ hat es die Stadt Karlsburg (Alba Iulia) in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Über 2,7 km erstreckte sich der gedeckte Tisch in den Gräben der Festung und sorgte für mediales Aufsehen.

Mit diesem 2,7 km langen "Tisch, der verbindet" (Masa care unește) schaffte es die Stadt Karlsburg (Alba Iulia) in das Guinness-Buch der Rekorde. Foto: Adina Maria Toader Laut Laut Radio Neumarkt wurde das Projekt am 13. September von dem Verein Bloom the World und Magic Maker Communication organisiert. Der Gedanke dahinter: 10.000 freie Plätze für Menschen zu errichten, um gemeinsam zu speisen und einen Raum für Begegnungen zu schaffen. Die Initiatorin, Alexa Vîlcan, sagte, das Projekt solle aufzeigen, wie einfach Solidarität durch Gespräche entstehen könne. Die Gesellschaft solle öfter die Möglichkeit haben, an einem Tisch zu sitzen. Helene Kramer

