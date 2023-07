9. Juli 2023

Martin Szegedi schreibt weiter

„Ausgesetzt“ heißt der neue Lyrikband von Martin Szegedi und meint: dem Leben ausgesetzt sein, es erfassen, in sich aufnehmen, zu Gedichten verarbeiten. Der gebürtige Karlsburger bleibt seinem aus den drei Vorgängerbänden bekannten Stil treu und legt Autobiografisches, Sozialkritisches, Lustiges vor. „Ich möchte die Leute unterhalten, und am liebsten bringe ich sie zum Lachen. Während wir lachen, vergessen wir das Elend der Welt – und selbst die sozialen Unterschiede werden aufgelöst. Das Lachen macht alle Menschen gleich.“ So Martin Szegedi gegenüber der Heidenheimer Zeitung, seinem Heimatblatt, das den vierten Gedichtband des in Heidenheim lebenden 70-Jährigen kürzlich vorstellte.

„So war es/ und wird für immer auch so bleiben:/ man hat nicht stets was Neues zu sagen./ Drum such auch ich manchmal im Schreiben/ bloß auf Antworten die richtigen Fragen.“ Diese erste Strophe des Gedichts „Gesund“ beschreibt gut den Tenor des gesamten neuen Bandes und Szegedis Herangehensweise, die Dinge gedanklich und sprachlich von hinten aufzurollen. Das Gedicht „Eingemachtes“ bringt einen wichtigen Aspekt seiner Schreibmotivation auf den Punkt. „Unter dem was ich schreib,/ befinden sich Sachen/ zum sofortigen Zeitvertreib/ oder auch zum Einmachen.// Ihre Haltbarkeit beruht/ auf dem einfachsten Rezept:/ ich fand meist DAS zum Schreiben gut,/ was ich selbst habe erlebt.“



Vom „Selbst Erlebten“ hat Martin Szegedi noch viel in der Schublade und schreibt auch beständig Neues, so dass sein nächstes Buch sicher nicht lang auf sich warten lassen wird. „So war es/ und wird für immer auch so bleiben:/ man hat nicht stets was Neues zu sagen./ Drum such auch ich manchmal im Schreiben/ bloß auf Antworten die richtigen Fragen.“ Diese erste Strophe des Gedichts „Gesund“ beschreibt gut den Tenor des gesamten neuen Bandes und Szegedis Herangehensweise, die Dinge gedanklich und sprachlich von hinten aufzurollen. Das Gedicht „Eingemachtes“ bringt einen wichtigen Aspekt seiner Schreibmotivation auf den Punkt. „Unter dem was ich schreib,/ befinden sich Sachen/ zum sofortigen Zeitvertreib/ oder auch zum Einmachen.// Ihre Haltbarkeit beruht/ auf dem einfachsten Rezept:/ ich fand meist DAS zum Schreiben gut,/ was ich selbst habe erlebt.“Vom „Selbst Erlebten“ hat Martin Szegedi noch viel in der Schublade und schreibt auch beständig Neues, so dass sein nächstes Buch sicher nicht lang auf sich warten lassen wird. dr Martin Szegedi: „Ausgesetzt“. Gedichte. BoD Verlag, Norderstedt, 2023, 92 Seiten, 10 Euro, ISBN 978-3-7519-5695-6.

Schlagwörter: Lyrik, Gedichtband, Karlsburg, Heidenheim

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.