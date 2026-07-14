



14. Juli 2026

Musica Barcensis 2026

Kronstadt – Organist Dr. Steffen Schlandt leitet die Bachchöre der Schwarzen Kirche, die musikalischen Projekte der evangelischen Honterusgemeinde in Kronstadt und initiierte auch die Sommerkonzertreihe „Musica Barcensis“.

Termine:

19. Juli, 17.00 Uhr, Heldsdorf: Barockes Ensemble Transylvania (Klausenburg)

24. Juli, 17.00 Uhr, Honigberg: Jubiläum, Kronstädter Astra Chor – 40 Jahre, Dirigent: Ioan Oarcea

26. Juli, 17.00 Uhr, Petersberg: Ştefan Cazacu und Dragoş Dimitriu (Cello und Klavier)

2. August, 18.00 Uhr, Marienburg: Ensemble Sonus Coronae, Studenten der Kronstädter Musikfakultät, Leiter: Steffen Schlandt

9. August, 17.00 Uhr, Tartlau: Bach Ensemble und Capella Coronensis, Dirigent: Steffen Schlandt

16. August, 17.00 Uhr, Rosenau: Quartett mit Oboe (Kronstadt), Raluca Constantin (Geige), Ilinca Sbanţu (Bratsche), Emin Curtgeafar (Oboe), Radu Croitoru (Cello)

Schlagwörter: Konzertreihe, Siebenbürgen, Steffen Schlandt

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