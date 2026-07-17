



17. Juli 2026

25. Kronenfest nach der Wende in Kerz

Wer aus Hermannstadt zum Kronenfest nach Kerz, das am 28. Juni schon zum 25. Mal nach der Wende stattgefunden hat, fahren möchte, muss früh aufstehen, erfuhren die Mitglieder der Tanzgruppen – die Lehrerinnentanzgruppe und die Tanzgruppe der Brukenthalschule. Beide Gruppen trafen schon 8.30 Uhr auf dem Bus-Parkplatz unterhalb des Thaliasaals ein, damit der Großraumbus pünktlich um 9.00 Uhr abfahren konnte. Fast alle trugen schon siebenbürgisch-sächsische Volkstrachten oder Dirndl. Lehrerin Elke Dengel prüfte noch diese oder jene Schürze, dieses oder jenes Bändchen, und es ging los.

In Kerz wurde nach altem Brauch das 25. Kronenfest nach der Wende gefeiert. Foto: Beatrice Ungar Tanz und gute Laune, geselliges Beisammensein überhaupt standen natürlich auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der Veranstaltung. Zunächst aber wurde der Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Reinhart Guib, vor dem Rathaus abgeholt und es ging mit der Neppendorfer Blaskapelle voran zur Kirche, wo um Punkt 12.00 Uhr der Festgottesdienst stattgefunden hat. Pfarrer Michael Reger begrüßte alle auf bewährte herzliche Weise, und Bischof Guib wies in seiner Predigt auf die Bedeutung von Johannes dem Täufer hin.



Nach einem guten Mittagessen ging es zum Umzug mit der Krone, die im Park aufgestellt wurde. Da es sehr heiß war, ging man diesmal nicht durch die Gemeinde, sondern umkreiste bloß zweimal den Park. Der Kerzer Kronenbezwinger Radu Pop war sehr schnell oben und ließ Bonbons regnen, die Kinder waren eifrig am Einsammeln. Flott und jugendlich beschwingt traten die Brukenthalschülerinnen und Brukenthalschüler vor das Publikum. Foto: Beatrice Ungar Danach ging es im Festzelt weiter. Hier eröffnete mit den drei Tänzen „Zieglerjuli“, „Sprötzer“ bzw. „Seerose und Windmühle“ die Lehrerinnentanzgruppe die Tanzdarbietungen und lud alle Anwesenden zum gemeinsamen Tanz des aus den Niederlanden stammenden „Ball in de Straat“ ein. Die Tanzgruppe der Brukenthalschule begeisterte ebenfalls mit drei Tänzen: „Holsteiner Dreiertour“, „Simsalabim“ und „Zillertaler Hochzeitsmarsch“. Zu den Klängen der Neppendorfer Blaskapelle wurde danach noch bis spät das Tanzbein geschwungen. Tanz und gute Laune, geselliges Beisammensein überhaupt standen natürlich auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der Veranstaltung. Zunächst aber wurde der Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Reinhart Guib, vor dem Rathaus abgeholt und es ging mit der Neppendorfer Blaskapelle voran zur Kirche, wo um Punkt 12.00 Uhr der Festgottesdienst stattgefunden hat. Pfarrer Michael Reger begrüßte alle auf bewährte herzliche Weise, und Bischof Guib wies in seiner Predigt auf die Bedeutung von Johannes dem Täufer hin.Nach einem guten Mittagessen ging es zum Umzug mit der Krone, die im Park aufgestellt wurde. Da es sehr heiß war, ging man diesmal nicht durch die Gemeinde, sondern umkreiste bloß zweimal den Park. Der Kerzer Kronenbezwinger Radu Pop war sehr schnell oben und ließ Bonbons regnen, die Kinder waren eifrig am Einsammeln.Danach ging es im Festzelt weiter. Hier eröffnete mit den drei Tänzen „Zieglerjuli“, „Sprötzer“ bzw. „Seerose und Windmühle“ die Lehrerinnentanzgruppe die Tanzdarbietungen und lud alle Anwesenden zum gemeinsamen Tanz des aus den Niederlanden stammenden „Ball in de Straat“ ein. Die Tanzgruppe der Brukenthalschule begeisterte ebenfalls mit drei Tänzen: „Holsteiner Dreiertour“, „Simsalabim“ und „Zillertaler Hochzeitsmarsch“. Zu den Klängen der Neppendorfer Blaskapelle wurde danach noch bis spät das Tanzbein geschwungen. Beatrice Ungar (Hermannstädter Zeitung)

Schlagwörter: Kerz, Kronenfest, Tradition, Guib

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