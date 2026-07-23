



23. Juli 2026

Negative wirtschaftliche Aussichten

Bukarest – Rumäniens Finanzminister Alexandru Nazare ist angesichts der politischen Lage besorgt und sieht die wichtigste wirtschaftliche Aufgabe derzeit darin, eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Landes zu verhindern.





Die Ratingagentur Moody’s erwartet zugleich steigende Zinskosten für den Staatshaushalt und sieht Risiken durch den hohen Anteil fremdwährungsgebundener Staatsschulden. Rumänien wird von Moody’s derzeit mit der Bonitätsnote „Baa3“ mit negativem Ausblick bewertet und liegt somit praktisch nur noch eine Stufe über dem sogenannten Ramsch­niveau, das Investitionen deutlich erschweren dürfte. Anlass ist eine Warnung der Ratingagentur Moody’s vor anhaltender politischer Unsicherheit und fehlender stabiler Parlamentsmehrheit, die den Sparkurs und wichtige Reformen gefährden könnten. Nach Einschätzung von Moody’s hängt die weitere Entwicklung davon ab, ob Rumänien sein Haushaltsdefizit wie geplant senken kann und die Reformen aus dem Aufbauplan der EU bis Ende August 2026 umzusetzen vermag.Die Ratingagentur Moody’s erwartet zugleich steigende Zinskosten für den Staatshaushalt und sieht Risiken durch den hohen Anteil fremdwährungsgebundener Staatsschulden. Rumänien wird von Moody’s derzeit mit der Bonitätsnote „Baa3“ mit negativem Ausblick bewertet und liegt somit praktisch nur noch eine Stufe über dem sogenannten Ramsch­niveau, das Investitionen deutlich erschweren dürfte. Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ)

Schlagwörter: Rumänien, Wirtschaft, Moody’s

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.