



21. Juni 2026

Wohin steuert Rumänien? Podiumsdiskussion am 23. Juni in Berlin

Rumänien hat eine mehr als 600 km lange Land-Grenze zur Ukraine, zudem ist es ein Anrainer des Schwarzen Meeres mit seinen wichtiger werdenden Energieressourcen, aber auch mit steigendem Konfliktpotential aufgrund des Krieges gegen die Ukraine. Die Zugehörigkeit zu EU und NATO bietet dem Land einerseits Schutz, ist aber zugleich Verpflichtung. Andererseits könnten die innenpolitischen Turbulenzen der letzten Wochen diese Zugehörigkeit infrage stellen. Wegen dieser gesteigerten Bedeutung des Landes und seiner volatilen politischen Entwicklung ist Rumänien verstärkt in den Fokus deutscher und europäischer Politik gerückt. Entsprechend groß ist der Informations- und Gesprächsbedarf über die aktuelle Situation im Land und die politischen Szenarien für die Zukunft.

23. Juni, ab 19.00 Uhr im Hotel Dietrich Bonhoeffer Haus, Ziegelstraße 30, in Berlin stattfinden wird.



Auf dem Podium diskutieren werden Daniela-Maria Mariș, Politologin und Referentin der Konrad-Adenauer-Stiftung; Roxana Stoenescu, Dozentin an der Fakultät für Europastudien, Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg, und Keno Verseck, freier Journalist und Experte für Mittel- und Südosteuropa. Moderiert wird die Runde von Gemma Pörzgen, Chefredakteurin der Ost-West. Europäische Perspektiven. Die Zeitschrift Ost-West. Europäische Perspektiven hat erst kürzlich ein Themenheft zu Rumänien herausgegeben (siehe Meldung in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 7 vom 5. Mai 2026, Seite 10 rechts unten), welches in einer der nächsten SbZ-Folgen ausführlicher vorgestellt werden soll.



Die Teilnahme an der Podiumsdiskussion ist kostenfrei. Weitere Information können abgerufen werden unter Diesen Bedarf zu stillen, hat sich eine von der Südosteuropa-Gesellschaft ( www.sogde.org ) mit Partnern organisierte Podiumsdiskussion zum Ziel gesetzt, welche am Dienstag, demab 19.00 Uhr im, Ziegelstraße 30, in Berlin stattfinden wird.Auf dem Podium diskutieren werden Daniela-Maria Mariș, Politologin und Referentin der Konrad-Adenauer-Stiftung; Roxana Stoenescu, Dozentin an der Fakultät für Europastudien, Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg, und Keno Verseck, freier Journalist und Experte für Mittel- und Südosteuropa. Moderiert wird die Runde von Gemma Pörzgen, Chefredakteurin der Ost-West. Europäische Perspektiven. Die Zeitschrift Ost-West. Europäische Perspektiven hat erst kürzlich ein Themenheft zu Rumänien herausgegeben (siehe Meldung in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 7 vom 5. Mai 2026, Seite 10 rechts unten), welches in einer der nächsten SbZ-Folgen ausführlicher vorgestellt werden soll.Die Teilnahme an der Podiumsdiskussion ist kostenfrei. Weitere Information können abgerufen werden unter https://sogde.org/de/events/2026-rumanien-berlin-podiumdiskussion/ . Eine Anmeldung ist empfehlenswert. uk

Schlagwörter: Berlin, Podiumsdiskussion, Rumänien, Verseck

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