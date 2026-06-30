



30. Juni 2026

Rumänien erteilt Rheinmetall Rüstungsaufträge von 5,7 Milliarden Euro

Bukarest – Die rumänische Regierung und der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall haben Rüstungsverträge im Umfang von 5,7 Milliarden Euro, was rund 1,4 Prozent der für dieses Jahr veranschlagten Wirtschaftsleistung entspricht, angekündigt. Die Aufträge zur Fertigung von Gefechtsfahrzeugen, Flugabwehrsystemen, Munition und Munitionskomponenten sowie vier Marineschiffen wurden Ende Mai erteilt und werden durch Kredite im Rahmen des EU-Programms „Security Action for Europe“ (SAFE) finanziert.





Von den SAFE-Geldern im Umfang von 16,68 Milliarden Euro, die Rumänien leihen kann, sollen laut Regierung 4,2 Milliarden für duale Infrastruktur bzw. für Abschnitte der Autobahnen A7 und A8 verwendet werden. Von den 12,48 Milliarden Euro, die für Rüstungsaufträge vorgesehen sind, wurden bisher u. a. auch Aufträge für 231 Manpad Mistral Flugabwehrsysteme (625 Millionen Euro), sechs H175M Airbus-Hubschrauber (132 Millionen), sieben H160 Airbus-Hubschrauber (281 Millionen Euro), zwei Spartan-Flugzeuge vom italienischen Rüstungskonzern Leonardo (245 Millionen Euro) sowie ein Auftrag für ein LLM-Cybersicherheitssystem (196 Millionen Euro) an Digi Romania S.A. des Großwardeiners Geschäftsmanns Zoltán Teszári vergeben. Wie Rheinmetall mitteilt, gehören zu den Rüstungsvorhaben 298 Lynx-Gefechtsfahrzeuge – zum Großteil Schützenpanzer, dazu noch die Varianten Panzermörser, Gefechtsstandfahrzeug und Sanitätsfahrzeug; der Gesamtwert für die Lynx-Fahrzeuge soll laut Regierung bei 3,34 Milliarden Euro liegen. Des Weiteren wurden Flugabwehrsysteme Skyranger, ebenfalls auf Basis des Lynx (982 Millionen Euro), Mittelkalibermunition für Flugabwehr und Schützenpanzer (450 Millionen Euro), zwei Offshore-Patrouillenboote und zwei Taucherunterstützungsboote (920 Millionen Euro) bestellt. Die Auslieferungen beginnen 2028 und sollen bis 2030 abgeschlossen sein.Von den SAFE-Geldern im Umfang von 16,68 Milliarden Euro, die Rumänien leihen kann, sollen laut Regierung 4,2 Milliarden für duale Infrastruktur bzw. für Abschnitte der Autobahnen A7 und A8 verwendet werden. Von den 12,48 Milliarden Euro, die für Rüstungsaufträge vorgesehen sind, wurden bisher u. a. auch Aufträge für 231 Manpad Mistral Flugabwehrsysteme (625 Millionen Euro), sechs H175M Airbus-Hubschrauber (132 Millionen), sieben H160 Airbus-Hubschrauber (281 Millionen Euro), zwei Spartan-Flugzeuge vom italienischen Rüstungskonzern Leonardo (245 Millionen Euro) sowie ein Auftrag für ein LLM-Cybersicherheitssystem (196 Millionen Euro) an Digi Romania S.A. des Großwardeiners Geschäftsmanns Zoltán Teszári vergeben. Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien

Schlagwörter: Rheinmetall, Militär, Wirtschaft

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