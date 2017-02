1 • Heiderose schrieb am 02.02.2017, 14:29 Uhr:

Kann mir jemand erklären wofür man 603 € für den Verzicht auf die rumänische Staatsbürgerschaft bezahlen sollte? Ich bin 1990 ausgesiedelt,sehr gerne und hätte auch gleich auf die rumänische Staatsbürgerschaft verzichtet, damals hiess es :Das geht nicht! Heute nach 27 Jahren in Deutschland,soll ich dem rumänischen Staat 603 € zahlen,WOFÜR ? Ich weiß dass man für Leistungen ein Entgelt bezahlt,aber ich kriege doch nichts dafür,weder schulde ich dem rumänischen Staat etwas.Da müssten die Vertreter unseres Verbandes ansetzen und zwar sofort! Ein in Deutschland geborenes Kind,dessen Elternteil noch die rumänische Staatsbürgerschaft hat,sprich die 603 € nicht geblecht hat, kriegt automatisch die rumänische Staatsbürgerschaft auch-auch dann wenn nur 1 Elternteil sie hat.Das ist doch eine zum Himmel schreiende UNGERECHTIGKEIT UND EINE FEHLHALTUNG UNSERES VERBANDES:WARUM WERDEN WIR GEZWUNGEN DIE RUMÄNISCHE STAATSBÜRGERSCHAFT FAST 10FACH TEURER ABZULEGEN ALS ZU ERWERBEN? Wie ist das bei Russlanddeutschen,bei Schlesiern,bei Sudetendeutschen? Was sagen unsere Rechtsanwälte dazu ?

