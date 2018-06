29. Juni 2018

Rumänien und Siebenbürgen

Hermannstadt – Zu seinem 50. Karrierejubiläum bietet Ricky Dandel am 10. August ein großes Konzert mit ganztägigem Rahmenprogramm in der Brukenthal’schen Sommerresidenz in Freck. Neben deutschen und internationalen Hits wird der beliebte Star auch Lieder im sächsischen Dialekt interpretieren! mehr...