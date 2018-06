29. Juni 2018 Druckansicht

Ricky Dandels Mega-Konzert in Freck

Hermannstadt – Zu seinem 50. Karrierejubiläum bietet Ricky Dandel am 10. August ein großes Konzert mit ganztägigem Rahmenprogramm in der Brukenthal’schen Sommerresidenz in Freck. Neben deutschen und internationalen Hits wird der beliebte Star auch Lieder im sächsischen Dialekt interpretieren!

Erwartet wird, neben tausenden ehemaligen Schülern aus den 44 Unterrichtsjahren des „bekanntesten Deutsch- und Englischlehrers Rumäniens", auch der rumänische Schauspieler Florin Piersic, einer der engsten Freunde des Sängers, informiert Veranstalter Christian Rätscher von German Quality Entertainment. Mit Spannung wird auch der Auftritt des bekannten Persönlichkeits-Trainers Bernhard Moestl aus Kronstadt erwartet. Zahlreiche weitere Attraktionen runden das Programm ab: Pony-Kutschen für Kinder, ein sächsisches Museum und eines für Landler, ein Festzelt, ein Schwimmbad. Für Momente der Muße stehen ein Orangen- und ein Ruhegarten zur Verfügung. Karten gibt es ab 1. Juli für 99 Lei nur auf Vorbestellung (limitierte Plätze, keine Abendkasse) unter www.gqentertainment.ro NM Ricky Dandel auf der Freilichtbühne beim Sachsentreffen 2016 in Sächsisch Regen. Foto ZEISS Reghin - Ludovic Kinczel

Schlagwörter: Ricky Dandel, Konzert, Freck, Ankündigung

