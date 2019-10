1 • Katzken schrieb am 03.10.2019, 15:24 Uhr:

Es mag ja alles schön und gut sein,aber die Aussage des Bürgermeisters Crețu "Heute sind wir alle Sachsen !" ,find ich persönlich unpassend.Es kann doch Jede/r das sein und bleiben was er von Geburt an ist,es muss sich Keine/r " verstellen" und in eine Rolle schlüpfen, um sich beliebt zu machem.Herr Crețu war vor Jahren in Dinkelsbühl beim Aufmarsch,hatte seine breite Trikolore umgebunden und marschierte mit den Siebenbürger Sachsen.Warum,wenn er so sachsenfreundlich ist?Vielen, mir auch, hat dieser Auftritt missfallen, wir haben in der Familie und im Freundeskreis darüber diskutiert.Mein Vater sagte damals: " Kinder, wundert euch nicht und ärgert euch nicht,die Rumänem waren immer so,gross angeben,auch wenn nichts dahinter war."Cine mi-s eu!" Macht einen Bogen um sie, ihr braucht euch nicht mehr vor ihnen zu ducken.Ihre Eltern haben unseren Eltern alles grnommen,sie haben uns nach 1944 nackt,hungernd und frierend vor unseren Häusern stehen lassen.Durch die Enteignung,es waren unsere Nachbarn, nicht die Russen und nicht Fremde,haben sie uns kaputt gemacht.Jetzt haben wir Siebenbürgen,unsere Heimat schweren Herzens verlassen,damit sie euch,unsere Kinder und Kindeskinder,

nichts mehr Böses antun können! Hüttet euch vor ihnen,macht einen grossen Bogen um sie!"

Mein Vater ist jetzt 90 Jahre alt, kann nur den Kopf schütteln ,wenn er hört wie unsere Siebenbürger Sachsen jetzt hin fahren,Feste feiern und um die Gunst der Rumänen betteln.Warum? Man soll keine Vergeltung suchen,nein kein Hass, kein Kummer,aber all das was unser Volk erlebem mussten,unsere Eltern,Grosseltern,unsere Verstorbenen im Krieg, Flucht und Deportation,das sollte nicht vergessen werden.Ehrlich und wahrheitsgetreu sollten wir den Rumänen entgegentreten,mit Stolz Nachfahren eines fleissigen und ehrlichen Volkes zu sein, egal was war, was ist und was kommen wird.Mich würde es sehr interessieren ob die Geschichtsbücher im heutigen Rumänien,die Lehrbücher für Schüler und Studenten all die dunklen Zeiten der Rumänen,verschiedener Epochen,ganz speziell die Greueltaten der Kommunistischen Regierung,der Mitarbeiter der " Securitate",all das enthalten? Dem Verhalten der jungen Generation aus Rumänien,die heute nach Deutschland kommt zu urteilen, nicht.Mir hat eine junge Akademikerin gesagt,sie hat nie von Siebenbürger Sachsen gehört, sie kam aus Turnu -Severin!Da sollten rumänische Politiker ihren Respekt und ihre Verbundenheit mit den ehemaligen rumänischen Staatsbürgern ,deutscher Nationalität zeigen! Endlich nach 30 Jahren die Geschichte wahrheitsgetreu lehren,das wäre etwas!

Beitrag am 03.10.2019, 15:43 Uhr von Katzken geändert.