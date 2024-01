Genau. Baut den Touristen doch Hütten in den Bäumen, dann können sie keinen "Fußabdruck" hinterlassen.

4 • Katzken schrieb am 19.01.2024, 19:59 Uhr:

Ja, ja die Raffgierigen kriegen den Hals nicht voll!!! Jetzt zerstören sie die schöne Schulerau!!! Eminescu schrieb: " Cum nu vii tu Țepeş Doamne, ca punînd mîna pe ei,

să-i împarți în două cete: de smintiți şi de mişei..."

Was ist aus dem Rumänien geworden ??? Ein heilloses Chaos . Herr Johannis merken Sie nicht, wie alles kaputt geht? Herr Johannis reist in der Welt rum und bei ihm zu Hause, in seiner Heimat????