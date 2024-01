Erstes Fünf-Sterne-Hotel in den Karpaten

Mit 120 Zimmern, drei Restaurants, einem Konferenzzentrum sowie einem Spa- und Wellness-Bereich soll es das erste Fünf-Sterne-Hotel in Siebenbürgen und die erste Kempinski-Adresse in Rumänien sein.Die Investitionen betragen rund 70 Millionen Euro, das Vorhaben wird gemeinsam mit dem in Bukarest ansässigen Entwickler Rock Holding umgesetzt. Das Hotel liegt an einem See am Rande der Schulerau, die als „Tor zu einer der bezauberndsten Landschaften Mitteleuropas und ein Anziehungspunkt für Naturliebhaber“ gepriesen wird.

sb