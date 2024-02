Leider ist es, kann es, nach 34 Jahren seit der "Revolution", kein Vorurteil mehr sein, sondern traurige Wirklichkeit. Die Ursünde ist, dass an den Schalthebeln der Macht, sofort nach Machtergreifung, und stets danach, die gleichen Strukturen der Securitate waren, direkt, oder durch ihre Sprösslinge, Günstlinge, Mätressen, Handlanger, die Fäden zogen im Staat. Nicht zufällig hat RO mehr Bedienstete in "Sicherheitsdiensten" als jeder andere Staat. Mal abgesehen, dass ein Vielfaches an Generälen, in Friedenszeiten, unvergleichlich in der Welt! Den Repräsentanten einer infimen Minderheit als Staatspräsidenten wählen zu lassen, war wohl auch ein geschickter Schachzug der dunklen Mächte, um ungestört, aus dem Hintergrund de facto weiter regieren zu können und sich zu bereichern. Rumänien wird, nach menschlichem Ermessen, auch in 100 Jahren korrupt bleiben!