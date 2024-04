Bukarest – Seit 2004 ist Rumänien Mitglied der NATO, die am 4. April in Brüssel ihr 75-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Anlässlich des NATO-Beitritts Rumäniens vor 20 Jahren verabschiedeten Senatoren und Abgeordneten in einer gemeinsamen Feierstunde am 2. April im Parlament in Bukarest eine Erklärung. mehr...