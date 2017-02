Meilenstein für den Umbau auf Schloss Horneck

Ein wichtiger Meilenstein im Projektmanagement des Vorhabens „Umbau und ­Sanierung Schloss Horneck, Gundelsheim/Neckar zu einem Kultur- und Begegnungszentrum der Siebenbürger Sachsen in Deutschland“ wurde am 31. Januar 2017 gesetzt.

Vor Ort fand eine erste Projektbesprechung mit verantwortlichen Vertreterinnen und Vertretern von Institutionen statt, die an seiner Realisierung beteiligt sind: Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Innenministerium Baden-Württemberg, Betriebsleitung Bundesbau bei der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Landratsamt Heilbronn, Stadt Gundelsheim, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturrat, Siebenbürgisches Museum, Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“. Meilensteine markieren unterschiedliche Projektphasen, hier jene des Projektbeginns, und helfen, die richtigen Schritte zeitgerecht zu tun, Fehlentwicklungen aber zu vermeiden. Genau diesen Zielen diente diese Besprechung, die offen, konstruktiv und zielführend verlaufen ist.Die Innenausstattung der sanierten Räume ist nicht Gegenstand dieser vom Deutschen Bundestag beschlossenen Zuwendung. Diese muss aus Eigenmitteln erworben werden. Dafür bitten wir Sie um Unterstützung! Wenn Sie durch Spenden dazu beitragen wollen, dass die Um- und Ausgestaltung von Schloss Horneck gelingt, bitten wir Sie, 10, 50, 100 oder mehr auf das unten angeführte Konto zu überweisen. Geben Sie auf dem Überweisungsschein unter „Verwendungszweck“ Ihre Anschrift an, damit wir Ihnen Spendenbescheinigungen zusenden können. Wenn Sie nicht mit einer Veröffentlichung Ihres Namens und der Höhe der Spende einverstanden sind, notieren Sie das bitte auch.Freiwillige Hilfe ist weiterhin willkommen. Wer dazu bereit ist (am besten sollten sich Gruppen bilden), melde sich bei Frau Martina Handel, Telefon: (06269) 4275619, Fax: (06269) 4272836, E-Mail: info [ät] schlosshorneck.de. Der Vereinsvorsitzende Dr. Konrad Gündisch ist unter Telefon: (0171) 3733887, E-Mail: konradguen [ät] gmx.de, zu erreichen.Kontoinhaber: Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“VR Bank Dinkelsbühl eGIBAN: DE21 7659 1000 0000 0313 13BIC: GENODEF1DKVSiebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“, 74831 GundelsheimDas Büro ist montags, 13.30-17.30 Uhr, und dienstags bis freitags, 10.00-14.00 Uhr, geöffnet.