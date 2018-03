29. März 2018 Druckansicht | Empfehlen

Demokratisches Forum ehrt Verbandspräsident Bernd Fabritius

Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) würdigt Dr. Bernd Fabritius‘ Verdienste um die deutsche Minderheit in Rumänien. Der Vorstand des DFDR hat einstimmig beschlossen, dem Verbandspräsidenten des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland die Goldene Ehrennadel zu verleihen.

In einem persönlichen Schreiben an Fabritius unterstreicht DFDR-Vorsitzender Dr. Paul Jürgen Porr, die Ehrennadel sei „nicht alleine Zeichen der Anerkennung für Dein langjähriges Engagement zur Sicherung des Fortbestands unserer deutschen Gemeinschaft in Rumänien, sondern auch ein Zeichen des Dankes dafür". Termin und Ort der Verleihung stehen noch nicht fest.

Wie in dieser Zeitung berichtet ( Eilmeldung: Dr. Bernd Fabritius wird Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung ), wird Dr. Bernd Fabritius aus Gründen der Unvereinbarkeit mit seiner künftigen Funktion als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sein Amt als Verbandspräsident des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland niederlegen. CS

