Das Programm des Heimattages 2018

Eine Fülle an attraktiven Angeboten erwartet die Besucher des diesjährigen Heimattages, der vom 18. bis 21. Mai in Dinkelsbühl unter dem Motto „Kultur schafft Heimat und Zukunft“ stattfindet. Mitausrichter ist die Landesgruppe Bayern. Informationen während des gesamten Pfingsttreffens bieten der Infostand vor der Schranne sowie das Festbüro im Rathaus, Segringer Straße 30, Samstag und Sonntag von 8.00-18.00 Uhr, Montag von 8.00-12.00 Uhr. Die Ausstellungen und der „Siebenbürger Markt“ können Samstag und Sonntag von 9.00-19.00 Uhr besucht werden.

Freitag, 18. Mai 2018

Samstag, 19. Mai 2018

Sonntag, 20. Mai 2018

Montag, 21. Mai 2018

• 20.00-1.00 Uhr:Willkommensparty mit der Highlife Band – Gastauftritt Jürgen Drews. Einlass ab 19.00 Uhr, Festzelt auf dem „Schießwasen“• 8.00-18.30 Uhr:TSV-Sportplatz, Alte Promenade, verantwortlich: Tobias Krempels• 8.00-18.00 Uhr:TSV-Tennisplätze, Alte Promenade, verantwortlich: Leonte-Ionel Pop• 9.00-18.00 Uhr:Dreifachturnhalle, Ulmer Weg, verantwortlich: Astrid Weber, Christian Peppel, Martin RätscherSiegerehrung im Anschluss an die Turniere• 12.00-19.00 Uhr:Skaterplatz, verantwortlich: Erhard Fritsch, Hans-Jürgen Gaber• 9.00 Uhr: Eröffnung derKatholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1Fotos von Reinhold Kraus. Ausstellung DAV, Sektion Karpaten, Einführung: Reinhold Kraus, Vorsitzender des DAV, Sektion Karpatendurch Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Sieben­bürgen-Institutes an der Uni Heidelberg- Bücher des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde, von Katharina Gabber, Ioana Hei­del, Herbert Liess und Malwine Markel- Siebenbürgisch-Deutsches Heimatwerk- Goldschmied Richard Lorenz und Silberschmied Alexander Langer- Trachten und Kunstgewerbe: Ute Läufer, Gerda Popa, „Flitterkränze“, Kunstschmied Thellmann, Gerda Wellmann- Postkarten von Elke Fleps, CDs von Manfred Ungar- Siebenbürgische Fanartikel von „Fans Unlimited“ und „100% Sox – hier tust Du Dich an“• 9.30 Uhr:Dokumentationsausstellung, Einführung: Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern- Buchausstellung mit Verkauf des Buchversand Südost, Evangelisches Gemeindehaus St. Paul, Nördlinger Straße 2, 1. und 2. Stock• 9.50 Uhr:Einführung: Hans-Werner Schuster, Kulturrefent, Kunstgewölbe, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 10.00 Uhr:Die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich, Leitung: Natalie Bertleff, Siebenbürgisches Dorf/Festzelt, Von-Raumer-Straße• 10.10 Uhr:Ausstellung zum Staunen und Anfassen, Einführung: Roswitha Kepp, Christa Wandschneider, Konzertsaal und vor dem Eingang zum Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 10.30 Uhr:Carmen-Maria Jung, Anja Karres, Susanne Karres, Einführung: Hans-Werner Schuster, Kulturrefent, ehemaliges Museum im Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6• 10.30 Uhr:Mitwirkung: Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă, Referent für Institutionelle Kooperation der EKR, Herta Daniel, Bundesvorsitzende, Prof. Dr. Berthold Köber, Vorsitzender der Gemeinschaft ev. Siebenbür­ger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD, Georg Schuster, Kreisgruppenvorsitzender Dinkelsbühl – Feuchtwangen, Dekan Uland Spahlinger, Alte Promenade, Wiese hinter der Gedenkstätte• 11.00 Uhr:im Schrannen-Festsaal, Eröffnungsrede: Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, Ansprache: Dr. Christoph Hammer, Oberbürger­meister der Stadt Dinkelsbühl, Festrede: Dr. Markus Söder, MdL, Minister­präsident des Freistaates Bayern, Ehrungen, Grußworte, Mitwirkung: Dinkelsbühler Marketenderin mit Solotrompeter der Dinkelsbühler Knabenkapelle, Transylvania SAXOphoNES, Leitung: Patrick Fixmer, Moderation: Nadine Konnerth-Stănilă, Rainer Kloos• 12.00-18.00 Uhr: http://rti-radio.de , bietet Partytime & Liveprogramm, Altrathausplatz• 13.00 Uhr:Multimediashow, Reinhold Kraus, DAV Sektion Karpaten, Kleiner Schrannensaal• 13.30 Uhr:vor der Schranne, Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V., Leitung: Siegfried Krempels• 14.00 Uhr:im Schrannen-Festsaal, Leitung: Natalie Bertleff, Tanja Schell, Moderation: Natalie Bertleff, Patrick Welther• 14.00 Uhr:„Wohin es führt, woher wir gekommen“. Siebenbürgen in der Gegenwartsli­teratur„Wörter auf Wander­schaft“. Eine unterhaltsame Spurensuche von Hanklich zu Kartschunekokesch und Prikulitsch, Ev. Gemeindehaus, Nördlinger Straße 2, 2. Stock• 14.00 Uhr:von Jessica Klein mit anschließender Diskussion: Jessica Klein, Rainer Lehni, Jacqueline Melzer, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6• 14.00 Uhr:im kleinen Schrannensaal- 14.15 Uhr: Arbeitsgruppen stellen ihre Projekte vor- 15.15 Uhr: Buchvorstellung mit Lesung: „Carl Wolff“ von Dr. Michael Kroner- 15.45 Uhr: Die Siebenbürgische Stiftung und ihre Projekte- 16.30 Uhr: Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck. Bericht zur aktuellen Situation und Präsentation der geplanten Meilensteine- 17.00 Uhr: Aussprachen, Diskussionen, Abschluss• 15.00 Uhr:lässt es scheppern, Im Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6• 16.00 Uhr:„Hier, eh, det Mariechen dånzt!“, Mitwirkung: Schauspielgruppe des Kreisverban­des Nürnberg, Text, Regie: Doris Hutter, Schrannen-Festsaal• 18.00 Uhr:Mitwirkung: Siebenbürgische Kantorei; Bettina Wallbrecht, Sopran; Christoph Reich, Bariton; Lisa Konnerth, Querflöte; Manuel Konnerth, Trompete; Ingrid Hausl, Fagott; Laura Marinovici, Klavier; Sebastian Hausl, Percussion; Leitung: Andrea Kulin; Prof. Heinz Acker, St.-Pauls-Kirche, Nördlinger Straße• 19.00-1.00 Uhr:Leitung: Siegfried Krempels im Schrannen-Festsaal– Gastauftritt:im Festzelt• 8.00 Uhr:durch Hans Jürgen Litschel und Alfred Deppner• 9.00 Uhr:in der St.-Pauls-Kirche, Nördlinger Straße, Predigt: Dekan Uland Spahlinger, Liturg: Pfarrer Hans Schneider, Lesung: Julia Dendörfer, Musik: Siebenbürgische Kantorei, Leitung und Orgel: Andrea Kulin• 9.30 Uhr:Auf der Bleiche und Dr.-Martin-Luther-Straße, Verantwortlich: Ines Wenzel, Dr. Andreas Roth, Michael Konnerth, Rainer Lehni, Mark Penkert• 10.30 Uhr:– Umzugsweg auf dem Stadtplan, Moderation: Ines Wenzel, Helge Krempels• 11.30 Uhr:vor der Schranne, Pfingstgruß: Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă, Referent für Institutionelle Kooperation der EKR, Choral, Ansprachen: Herta Daniel, Bundesvorsitzende, Armin Laschet, MdL, Ministerpräsi­dent des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Siebenbürgenlied – Deutschlandlied, Begleitung: Siebenbürger Blaskapelle Landshut Leitung: Otto Wellmann• 12.00-18.00 Uhr: http://rti-radio.de , bietet Partytime & Liveprogramm und gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Da dürft Ihr auch gern das Radiomachen ausprobieren, Altrathausplatz• 12.30 Uhr:vor der Schranne, Vereinigte Siebenbürger Blaskapellen in Bayern, Leitung: Hermann Mattes, Harry Lutsch• 13.00 Uhr: Schranne: Siebenbürger Blaskapelle Landshut, Leitung: Otto Wellmann• 14.00 Uhr: Spitalhof: Siebenbürger Blaskapelle Schorndorf, Leitung: Günter Machau• 14.00 Uhr: Festzelt: Neppendörfer Blasmusikkapelle, Leitung: Kurt Müller• 13.00 Uhr:Ein siebenbürgisch-sächsisches Mitmachkonzert mit Ingrid und Sebastian Hausl, Leitung: Natalie Bertleff, Tanja Schell, SJD, Konzertsaal, Im Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 13.30 Uhr:Dr. Johann Schmidt, Rechtsreferent des Verbandes, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30• 14.00 Uhr: Aus Tradition und Liebe zum Tanz,der SJD (entfällt bei Regen), Leitung: Jennifer Brusch• 14.00 Uhr:vor der Schranne mit der Siebenbürger-Banater Blaskapelle Ingolstadt, dirigiert von Hermann Mattes• 14.30 Uhr:vor der Schranne, Moderation: Jacqueline Melzer & Robin Bartesch, Altrathausplatz, Moderation: Kathrin Kepp & Matthias Fleps• 14.00 Uhr:Iris Wolff und Hellmut Seiler, Einführung: Georg Aescht, Ev. Gemeindehaus, Nördlinger Straße 2, 2. Stock• 15.30 Uhr:Michael Schmidt Stiftung, „Zwischen den Welten“ und „Deutsch-Kreuz“, mit: Ruxandra Hurezean, Autorin: Christel Un­gar-Ţopescu, Chefredakteurin Akzente-Sendung TVR; Georg Aescht, Literaturkritiker, Ev. Gemeindehaus, Nördlinger Straße 2, 2. Stock• 16.00 Uhr: Diespielen auf im Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6• 17.00 Uhr:in der St.-Pauls-Kirche, Nördlinger Straßean: Dr. Dr. Gerald Volkmer, Laudatio: Bettina Maian: Michael Markel und Prof. Dr. Horst Schuller, Laudatio: Dr. Peter Motzan, Musik: Lisa Konnerth, Querflöte, Manuel Konnerth, Trompete, Andrea Kulin, Orgel• 18.00-1.00 Uhr: Festzelt:– Gastauftritt:• 19.00-1.00 Uhr: Schranne:• 18.45 Uhr:der Doppelausstellung Ditmar Schuster & Dean Williams, Einführung: Ingrid Metzner, Leiterin des Hauses der Geschichte Dinkelsbühl, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 1• 19.00 Uhr:zum Zuhören und Mitsingen mit Michael Altmann, Ernst Elsner, Jürgen Filff, Michael Henning, Fabian Kloos, Oliver Lederer, Jacqueline Melzer, Melanie Pauli, Dr. Andreas Roth, Christopher Schuller, Leitung: Dr. Andreas Roth, vor der Schranne (bei Regen Schrannen-Festsaal)• 21.15 Uhr:vor der Schranne, verantwortlich: Rainer Lehni, Dr. Andreas Roth• 22.00 Uhr:(bei Regen in der St.-Pauls-Kirche um 21.30 Uhr), Ansprache: Christa Wandschneider, Großer Zapfenstreich Knabenkapelle Dinkelsbühl• 9.30 Uhr:im Schrannen-FestsaalTeilnehmer: Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedler­fragen und nationale Minderheiten, Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă, EKR-Re­ferent für Institutionelle Kooperation, Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Vorsitzender des Trägervereins Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck, Christl Ungar-Ţopescu, Chefre­dakteurin der deutschsprachigen Sendung „Akzente“ von TVR, Dr. Andreas Roth, Bundesjugend­leiter, Moderation: Robert Schwartz, Leiter Rumänien-Redaktion der Deutschen Welleim Schrannen-Festsaal durch Herta Daniel, BundesvorsitzendeNeu!!! im Spitalhof Neu!!!