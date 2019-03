Ab sofort gültig: neues Beitrittserklärungsformular

Aufgrund der neuen Datenschutzbestimmungen 2018 haben wir unser Beitrittsformular komplett überarbeitet und die Datenschutzerklärung des Verbandes auf der Rückseite des Formulars aufgeführt.

Auch die Vorderseite wurde umgestaltet und enthält Neuerungen: Ab sofort muss jedes neue Mitglied, sowohl Voll-, Familien- als auch Zweitmitglied, ein eigenes Beitrittsformular ausfüllen und unterschreiben. Wichtig ist, dass jedes Familienmitglied oder Zweitmitglied den Namen oder die Mitgliedsnummer des Vollmitglieds angibt.Das ausgefüllte Beitrittsformular bitte an die Geschäftsstelle des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Karlstraße 100, 80335 München, schicken oder per Fax: (0 89) 23 66 09-15 senden. Vorteilhaft für beide Seiten ist die Zahlung des Mitgliedsbeitrags per Einzug als Lastschriftverfahren.Fragen dazu beantwortet Ihnen gern die Mitgliederverwaltung des Verbandes unter der Telefonnummer: (0 89) 23 66 09-12.Werben auch Sie ein neues Mitglied für unseren Verband und stärken Sie dadurch unser vielfältiges soziales und kulturelles Wirken und gleichzeitig unser Sprachrohr, die Siebenbürgische Zeitung!Profitieren Sie als Mitglied von den Ermäßigungen der Kreisgruppen zu verschiedenen Veranstaltungen oder von dem vergünstigten Heimattagsabzeichen 2019!Jede Landes-, Kreisgruppe oder Nachbarschaft kann bei uns auch kostenlos Formulare in größeren Mengen anfordern und bei ihren Veranstaltungen auslegen, um neue Mitglieder zu werben. Sie können das neue Beitrittserklärungsformular auch auf unserer Homepage herunterladen