Stimmen neuer Verbandsmitglieder

Unser Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland freut sich, Monat für Monat neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. Gerne möchten wir sie in unserer Verbandszeitung zu Wort kommen lassen. Im Rahmen dieser Aktion haben sich Neumitglieder freundlicherweise bereit erklärt, sich kurz vorzustellen und ihre Wünsche und Erwartungen an den Verband und unsere Gemeinschaft zu äußern. Wir setzen die im April 2024 gestartete Reihe hier fort.

Judit Loreth Staub

Kleinschelken, Kreis HermannstadtBerlin60 JahreMärz 2024des Landesverbands BerlinWas waren Ihre Motive, Mitglied des Verbandes der Siebenbürger Sachsen zu werden?Der eigentliche Anstoß zur Mitgliedschaft kam durch meine Tochter Steffi, die meine Frau Melitta und mich mit dem Berliner Landesverband bekannt gemacht hat. Hier haben wir sehr viele nette Landsleute kennengelernt, dadurch kamen wieder Heimatgefühle auf.Was wünschen, was erwarten Sie sich als Mitglied besonders?Das siebenbürgisch-sächsische Brauchtum für die nächsten Generationen zu erhalten.Haben Sie schon den Heimattag in Dinkelsbühl besucht?Ja, mehrmals in den 1980er-JahrenKronstadtButzbach, vorher Wiehl bei Gummersbach49 Jahre1. Februar 2024des Kreisverbandes MittelhessenWas waren Ihre Motive, Mitglied des Verbandes der Siebenbürger Sachsen zu werden?Die Zugehörigkeit zu den Siebenbürgern und das Interesse an den Entschädigungsgesetzen in Rumänien für Arbeitslager.Was wünschen, was erwarten Sie sich als Mitglied besonders?Informationen über Siebenbürger Sachsen in Deutschland